Erkrankter Papst Franziskus in «hochkritischer Situation»

Papst Franziskus: Vatikan in Sorge Laut den offiziellen Angaben und der Einschätzung seiner Ärzte von Sonntag wird der Zustand des 88-jährigen Kirchenoberhaupts als kritisch eingeschätzt. 24.02.2025

Der Vatikan hat mit Blick auf den Gesundheitszustand des schwerkranken Papstes auch am Montag keine Entwarnung gegeben. Für Franziskus soll nun täglich ein Rosenkranz gebetet werden.

DPA, Andreas Fischer Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele Gebete in der römisch-katholischen Kirche drehen sich in diesen Tagen vermutlich rund um den Gesundheitszustand von Papst Franziskus.

Seit mehr als zehn Tagen liegt der Papst schon in Rom im Krankenhaus. Ein beginnendes Nierenversagen schürt Ängste.

Laut offizieller Angaben und der Einschätzung seiner Ärzte wird der Zustand des 88-jährigen Kirchenoberhaupts als kritisch eingeschätzt. Mehr anzeigen

«Als unser Heiliger Vater ist Papst Franziskus in einem sehr, sehr fragilen Gesundheitszustand und wahrscheinlich dem Tod nahe», der Erzbischof von New York, Kardinal Timothy Dolan, äusserte sich ungewöhnlich deutlich zum Gesundheitszustand des Papstes.

Er hoffe und bete, dass Franziskus «wieder auf die Beine kommt». Doch die katholischen Gläubigen seien «am Krankenbett eines sterbenden Vaters» vereint, sagte Dolan.

Am Montagabend teilte der Heilige Stuhl in einem Bulletin mit: «Heute sind keine asthmatischen Anfälle an Atemnot aufgetreten. Einige Laborwerte haben sich verbessert.» Trotz der leichten Verbesserung bleibe der Gesundheitszustand des 88-jährigen jedoch kritisch.

Franziskus in «hochkritischer Situation»

Der deutsche Intensivmediziner Uwe Janssens spricht derweil von einer «hochkritischen Situation»: «Für einen alten, gebrechlichen Patienten haben solche Erkrankungen ein hohes Risiko», sagte der Facharzt für Intensiv- und Notfallmedizin der Nachrichtenagentur dpa. Für eine Genesung nannte er mehrere Bedingungen.

«Wenn es gelingt, ihm eine geeignete Antibiose (medikamentöse Behandlung mit Antibiotika) zu geben, wenn es gelingt, ihn zu mobilisieren, wenn es gelingt, für ausreichende Atemunterstützung zu sorgen, wenn es gelingt, dass er eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr bekommt, dann hat er vielleicht eine Chance», sagte er. An der Behandlung des Papstes in Rom ist Janssens nicht beteiligt.

Seit zehn Tagen wird Papst Franziskus in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Sein Zustand ist «hochkritisch». (Archivbild) Andrew Medichini/AP/dpa

Gebete auf dem Petersplatz

Kirchenvertreter in Rom gingen bisher nicht auf einen möglicherweise bevorstehenden Tod von Franziskus ein. Angesichts des Gesundheitszustands des Pontifex’ hat der Vatikan aber abendliche Gebete auf dem Petersplatz in Rom angekündigt.

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin wollte das erste Gebet am Montagabend sprechen. Die Ankündigung erinnerte an die nächtlichen Mahnwachen bei Kerzenschein auf der Piazza, die dem Tod von Johannes Paul II. im Jahr 2005 vorausgingen.

Der 88-jährige Franziskus war am Montag wach und guter Dinge, wie der Vatikan mitteilte. Er habe keine Schmerzen und werde nicht künstlich ernährt. «Die Nacht ist gut verlaufen, der Papst hat geschlafen und ruht sich aus», hiess es am Morgen.

Papst ist seit zehn Tagen im Spital

Am Sonntagabend hatten die Ärzte berichtet, der Papst befinde sich wegen einer beidseitigen Lungenentzündung weiterhin in einem kritischen Zustand, habe aber seit Samstag keine weiteren Atemprobleme mehr gehabt.

Bluttests hätten eine beginnende Niereninsuffizienz gezeigt, diese sei jedoch unter Kontrolle. Seine Ärzte bezeichneten eine Sepsis als grösste Gefahr für ihren Patienten, also eine Blutvergiftung, die als Komplikation einer Lungenentzündung auftreten kann. In den medizinischen Berichten des Vatikans wurde bisher aber kein Hinweis auf eine solche Verschlechterung gegeben.

Im Gemelli-Krankenhaus in Rom, in dem Franziskus seit dem 14. Februar behandelt wird, leitete Bischof Claudio Giulio Dori am Montag eine Messe in der nach Johannes Paul II. benannten Kapelleomena Ferraro. Am Montag wurde Franziskus den zehnten Tag in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Damit ist sein Krankenhausaufenthalt genauso lang wie der im Jahr 2021, nachdem ihm ein Teil seines Dickdarms entfernt worden war.