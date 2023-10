Hamburg: Gerüst stürzt in Bauschacht – Drei Hafenarbeiter tot

Hamburg, 30.10.2023: In der Hamburger HafenCity hat sich am Montagmorgen ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Auf der Baustelle für das Überseequartier ist ein Gerüst kollabiert und in einen Fahrstuhlschacht gekippt: O-Ton Philipp Baumann, Feuerwehr Hamburg: «Vom achten OG abwärts bis ins Untergeschoss und hier haben sich die Trümmerteile bis ins zweite OG hochgetragen, so dass wir hier aktuell ne schwere Rettung mit technischem Gerät einleiten müssen. Aktuell wissen wir von drei Personen, die infolge des Unfalles heute Morgen verstorben sind auf der Baustelle und eine lebensbedrohlich schwerverletzte Person wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.» Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist aktuell noch unbekannt. Die Bergung gestaltet sich extrem schwierig, da sich die Trümmerteile im Schacht stapeln und sich die Rettungskräft Stück für Stück nach oben vorarbeiten müssen. Spezialisten deccs Landeskriminalamts haben erste Ermittlungen am Unfallort aufgenommen. Für eine erste Stellungnahme sei es aber noch zu früh, so ein Polizeisprecher. Am Überseequartier, eine der grössten Baustellen Hamburgs, sind aktuelle rund 70 Rettungskräfte im Einsatz. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels.

31.10.2023