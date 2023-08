Überschwemmungen in Slowenien: «Das erste Mal, dass es so schlimm ist»

Slowenien kämpft weiterhin mit den Folgen von extremen Niederschlägen in den vergangenen Tagen. In der Stadt Nazarje, nordöstlich von Ljubljana, begannen am Samstag manche Einwohner mit der Beseitigung von Schlamm aus ihren Häusern. Doch die Bilanz ist bereits jetzt dramatisch.

