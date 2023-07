Ein vertrautes Bild: Stau auf der A2 Richtung Süden. Archivbild: Keystone

Der Ferienverkehr Richtung Süden hat erneut bereits am Freitagabend zu einem langen Stau vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels geführt.

Um 19.20 Uhr stauten sich die Fahrzeuge auf der A2 im Kanton Uri zwischen zwischen Erstfeld und Göschenen auf einer Lange von 6 Kilometern, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) via Twitter mitteilte.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Amsteg und Göschenen Überlastung, 6 km Stau, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 21, 2023

Der Zeitverlust betrug demnach rund 1 Stunde. Auch am Wochenende erwarteten die Verkehrsdienste erneut Stau. Am vergangenen Samstag und Sonntag war die Blechschlange jeweils am Nachmittag auf 15 Kilometer Länge angewachsen.

Diese Meldung wurde zuletzt um 20.11 Uhr aktualisiert.

misc, sda