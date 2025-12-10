Flugzeuge crashen auf Autobahn – Erst geht eine Cessna runter, dann rammt ein Flieger ein Auto Ein irren Tag in Florida: Erst gibt es Verletzte nach der Notlandung eines Kleinflugzeugs auf einer Strasse. Stunden später zeigen spektakuläre Dashcam-Aufnahmen, wie ein Flieger auf einer Autobahn in ein Fahrzeug kracht. 10.12.2025

Spektakuläre Dashcam-Aufnahmen zeigen, wie ein Kleinflugzeug in Cocoa in Florida auf der Interstate I-95 zur Notlandung ansetzt – und dabei ein Auto rammt. Dabei wird die Fahrerin eines Toyota Camry leicht verletzt.

Zwei Vorfälle am selben Tag

Binnen weniger Stunden ereignet sich in Florida noch eine zweite Notlandung auf einer öffentlichen Strasse, diesmal mit einer Cessna – dabei werden zwei Menschen verletzt. Die Behörden ermitteln in beiden Fällen.

Im Video zeigt dir blue News den ungewöhnlichen Unfallhergang.

