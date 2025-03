Am Schweizer Nachthimmel liess sich am Montagabend ein seltsames Phänomen beobachten. Vermutlich steht die Erscheinung im Zusammenhang mit einem Raketenstart von Space X.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz war am Montagabend eine Erstaunliches am Nachthimmel zu beobachten: Eine Galaxie-ähnliche, spiralförmige Erscheinung.

Das Phänomen könnte im Zusammenhang mit einem Raketenstart stehen. Mehr anzeigen

In Teilen Europas wie auch in der Schweiz war am Montagabend eine skurriles Phänomen am Nachthimmel zu beobachten.

Zahlreiche Nutzer*innen posteten am Montagabend entsprechende Beiträge in den sozialen Medien. Die Bilder und Videos zeigen eine Galaxie-ähnliche, spiralförmige Erscheinung.

Hey @DLR_de was war denn das da am Himmel? Die ISS war gerade auf der anderen Seite des Planeten, das habe ich bereits geprüft 🧐 pic.twitter.com/jMqOsdejAn — Mrfloppy (@Mrfloppy97) March 24, 2025

Wie «20 Minuten», «Blick» und weitere Medien berichten, steht das Phänomen offenbar in Zusammenhang mit einem Raketenstart der Firma Space X von Elon Musk.

Demnach würden die Trägerraketen Rauchwolken in den oberen Lagen der Atmosphäre hervorrufen, die schliesslich durch einfallende Lichtstrahlen erhellt werden.