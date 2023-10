Die Temperaturen kletterten in der Schweiz am Sonntag auf über 25 Grad. Symbolbild: Keystone

Einige Regionen der Schweiz haben am Sonntag einen Sommertag erlebt. Kurz nach Mittag verzeichnete die Messtation in Fahy JU Temperaturen über 25 Grad, wie SRF Meteo auf X (vormals Twitter) schrieb.

Am Sonntag und am Montag liegen laut SRF Meteo die Höchstwerte im Flachland zwischen 22 und lokal 26 Grad Celsius. Das ist deutlich höher als im Durchschnitt zu dieser Jahreszeit. Die Oktobernorm für Bern liegt laut SRF Meteo bei 14 Grad. Auch im Süden sei es mit 27 bis lokal 30 Grad rekordverdächtig warm.

Heute und morgen liegen die Höchstwerte im Flachland zwischen 22 und lokal 26 Grad. Zum Vergleich: normal wären um diese Jahreszeit rund 15 Grad (Oktobernorm Bern: 14 Grad). Auch im Süden ist es mit 27 bis lokal 30 Grad rekordverdächtig warm. #Sommerwetter pic.twitter.com/sgBsktIdPT — SRF Meteo (@srfmeteo) October 8, 2023

Bereits in der ersten Oktoberwoche wurden in der Schweiz Temperaturrekorde gebrochen. In Luzern etwa wurden am 3. Oktober 27 Grad Celsius gemessen. Der bisherige Höchstwert lag bei 26,6 Grad. Auch die Messtationen in Wädenswil ZH und in Bern verzeichneten neue Rekordwerte.

Nomen est omen: #Sonntagswetter zeigt sich von der sonnigen Seite. Lokale Nebelbänke im Mittelland lösen sich auf. Ein paar hohe Wolkenfelder, die in der #Ostschweiz und in #Graubünden zeitweise dichter sind. Dazu rekordverdächtig warm für den Monat Oktober. pic.twitter.com/oEeZ3u9HYH — SRF Meteo (@srfmeteo) October 8, 2023

Im vergangen Jahr erlebte die Schweiz den spätesten Sommertag seit Messbeginn. In Chur GR waren am 30. Oktober 25,4 Grad gemessen worden.

ceel, sda