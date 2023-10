Doch zu Wochenbeginn wird es wieder sommerlich warm

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 15.10.2023

Der Wetterumschwung am Wochenende liess die Schneefallgrenze auf rund 1300 Meter über Meer sinken. Von einem Wintereinbruch kann dennoch keine Rede sein — nächste Woche wird es wieder warm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab 1300 Meter über Meer fielen in den Schweizer Bergen die ersten Schneeflocken.

Von einem Wintereinbruch kann lauf SRF Meteo jedoch keine Rede sein. Die Temperaturen an diesem Wochenende entsprechen den typischen Oktoberwerten.

In der kommenden Woche wird es erneut warm, am Donnerstag und Freitag mit Spitzenwerten von 22 bis 23 Grad Celsius. Sogar ein weiterer Sommertag ist den Meteorologen zufolge nicht auszuschliessen. Mehr anzeigen

Der Wetterumschwung am Wochenende hat den Schweizer Bergen ersten Schnee beschert. Ab 1300 Meter über Meer fielen erste Flocken. Aber erst ab 2000 Metern blieb ein kleiner Flaum liegen. Nächste Woche steigen die Temperaturen bereits wieder an.

«Ein Wintereinbruch sieht definitiv anders aus», schrieb die Wetterredaktion von SRF Meteo am Sonntag in einer Mitteilung. Vielmehr entsprachen die Temperaturen am Wochenende den typischen Oktoberwerten.

Nach dem warmen Herbstwetter sank die Schneefallgrenze am Wochenende auf rund 1300 Meter. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller (Symbolbild)

Damit dürfte aber schon bald wieder Schluss sein. Schon am Montag steigen die Temperaturen wieder an. Auf 2000 Metern Höhe werden acht Grad erwartet.

In den Föhntälern auf der Alpennordseite könnte es am Donnerstag und Freitag Spitzenwerte von 22 bis 23 Grad geben. Sogar ein weiterer Sommertag sei nicht auszuschliessen, so die Wetterexperten. Anders im Tessin: Mit verbreitet intensiven Niederschlägen ab Donnerstag wird das Wetter auf der Alpensüdseite deutlich schlechter.

