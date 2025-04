«Sommer in Chur». Die Bündner Hauptstadt verzeichnete als erster Ort nördlich der Alpen 25 Grad. Keystone (Archivbild)

Als erster Ort nördlich der Alpen verzeichnete Chur den ersten Sommertag des Jahres. Im Tagesmaximum wurden mehr als 25 Grad Celsius erreicht.

sda/toko SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als erster Ort nördlich der Alpen verzeichnete die Bündner Hauptstadt Chur einen Sommertag.

Im Tagesmaximum wurden über 25 Grad Celsius erreicht.

In den kommenden Tagen dürften diese Temperaturen jedoch nicht wieder erreicht werden. Es kühlt ab. Mehr anzeigen

In Chur ist das Thermometer am Samstag kurz vor Mittag zum ersten Mal in diesem Jahr nördlich der Alpen auf über 25 Grad gestiegen. Grund dafür ist der Föhn, wie das Bundesamt für Meteorologie auf X mitteilte.

Bereits im Jahr 2022 war Chur der erste Ort, an dem ein Sommertag registriert wurde. Und auch damals wurden die ersten 25 Grad am 12. April gemessen.

Temperaturen sinken wieder

Diese Temperaturen dürften in den nächsten Tagen nicht mehr erreicht werden. Für den Sonntag sagt das Bundesamt für Meteorologie (Meteoschweiz) veränderlich bis stark bewölkten Himmel voraus.

Gegen Westen hin dürfte es sogar ein bisschen regnen. Die Tageshöchstwerte sollen in den nächsten Tagen bei 21 Grad liegen und ab Mittwoch dann auf 15 Grad sinken.