EU-Parlamentarier landen aus Versehen im Disneyland

Hatte das bunte Treiben im Disneyland Paris eine magische Anziehungskraft auf die EU-Parlamentarier*innen? Bild: EPA

Staatsvisite bei Micky Maus: Hunderte Abgeordnete des EU-Parlaments sind diese Woche im Disneyland Paris gelandet – ohne dass sie es wollten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Sonderzug sollte Mitglieder und Angestellte des EU-Parlaments am Montag von Brüssel nach Strassburg bringen.

Doch weil eine Weiche falsch gestellt war, kam der Zug von der Route ab. Und landete im Disneyland Paris.

Manch ein Politiker nahm den Zwischenstopp mit Humor.

Das Europäische Parlament tagt abwechselnd in Brüssel und in Strassburg. Um die Mitglieder möglichst klimaschonend von Belgien nach Frankreich zu bringen, verkehrt einmal pro Monat ein Sonderzug.

So weit, so gut. Doch eine falsch gestellte Weiche führte die Politiker*innen und Parlamentsangestellten am Montag auf eine bemerkenswerte Irrfahrt – zum Disneyland Paris. Das berichtet die britische BBC.

Manche Parlamentsmitglieder nahmen den überraschenden Zwischenstopp mit Humor. «Wir sind KEIN Micky-Maus-Parlament!», schrieb etwa der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund mit wahrscheinlich gespielter Empörung auf Twitter.

we are NOT a Mickey Mouse Parliament — Daniel Freund (@daniel_freund) October 16, 2023

Andere sahen in der Panne einen Beleg dafür, dass das Pendeln zwischen zwei Städten unnötig sei. Das EU-Parlament sollte besser ständig in Brüssel tagen.

Richtig auskosten konnten die Parlamentarier*innen ihren Zwischenstopp übrigens nicht: Nach 45 Minuten nahm der Sonderzug wieder Kurs Richtung Strassburg. Um die Achterbahnen auszukosten, reicht das natürlich nicht.