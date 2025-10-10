  1. Privatkunden
Das waren die Gewinnzahlen Glückspilz knackt Mega-Jackpot von über 27 Millionen Franken

SDA

11.10.2025 - 00:04

Ein Glückspilz aus Grossbritannien hat die Kreuzchen am richtigen Ort gesetzt. (Themenbild)
Ein Glückspilz aus Grossbritannien hat die Kreuzchen am richtigen Ort gesetzt. (Themenbild)
Keystone

In Grossbritannien hat jemand auf die richtigen Zahlen getippt und über 27,67 Millionen Franken gewonnen.

Keystone-SDA

11.10.2025, 00:04

11.10.2025, 07:48

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler aus Grossbritannien hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag insgesamt 27,67 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 6, 7, 17, 20 und 21 sowie die Sterne 1 und 10.

Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

