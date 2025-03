Die Inhaberfamilie Mack bei der Pressekonferenz am Montag. KEYSTONE

Der Europa-Park feiert sein 50-jähriges Bestehen – und läutet ein Jubiläumsjahr voller Neuheiten ein: blue News war bei der Pressekonferenz zum Jubiläum vor Ort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum 50-jährigen Bestehen eröffnet der Europa-Park neue Attraktionen, darunter ein Gameplay-Kino und ein Jubiläums-Kinofilm.

Der Park verzeichnete ein enormes Wachstum: von 50 Mitarbeitenden auf über 5’000 – ganz ohne Subventionen.

Mit über 300 Journalistinnen und Journalisten aus 19 Ländern hat der Europa-Park am Donnerstag sein grosses Jubiläumsjahr eingeläutet. Vor 50 Jahren – 1975 – öffnete der damals noch kleine Freizeitpark im badischen Rust erstmals seine Tore. Heute zählt er zu den meistbesuchten Themenparks Europas mit über sechs Millionen Gästen jährlich.

Die Zahlen beeindrucken: Von 15 auf 100 Attraktionen, von 250'000 auf 6 Millionen Besucher, von 50 auf über 5’000 Mitarbeitende – und das alles ohne einen einzigen Euro an staatlichen Subventionen, wie Inhaber Roland Mack stolz betont.

Als grösste Herausforderung der letzten Jahrzehnte nennt Mack die Gründung des Parks selbst – und natürlich das Jahr 2018, als ein Brand weite Teile des Themenbereichs zerstörte. Auch die Corona-Zeit sei belastend gewesen: «Statt Millionen lachender Gesichter war der Park leer», so Mack.

Zukunft gesichert – Tochter erstmals in der Leitung

Die nächste Generation steht bereit: Die Kinder der Familie Mack übernehmen schrittweise mehr Verantwortung, die Firmen werden aufgeteilt, wie an der Pressekonferenz vom Donnerstag bekanntgegeben wurde. Ann-Kathrin Mack tritt neu in die Geschäftsleitung ein – als erste Frau in der 250-jährigen Familiengeschichte.

Auch im Filmgeschäft baut die Familie aus. Michael Mack übernimmt den Geschäftsbereich rund um Mack Rides Filmproduktionen, die sich künftig auf B2B-Inhalte spezialisieren. Bereits dieses Jahr kommt mit «Grand Prix of Europe» der erste Kinofilm des Parks in die Kinos.

Roland Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Parks. KEYSTONE

Zum Start ins Jubiläumsjahr wird im Park auch eine neue Attraktion eröffnet: «Grand Prix of Adventure», ein interaktives Gameplay-Theater, bei dem die Besucher im fahrenden Kino mit einer Kanone auf Ziele feuern. Zudem kehrt der Europa-Park-Zeppelin zurück an den Himmel über dem Bodensee.

Auch auf dem Bildschirm geht’s weiter: Die Figur «Madame Freudenreich» erhält eine eigene KiKa-Serie, und die Familiengeschichte der Macks wird bald als Comic veröffentlicht.

Amüsante Rückblicke

Der stark frequentierte Camping-Bereich wird umfassend ausgebaut – mit neuen Blockhütten, Minigolfanlage, einem erweiterten Restaurant und 120 zusätzlichen Zimmern. In der Wasserwelt Rulantica entsteht ein neuer Aussenpool, der im Frühjahr eröffnet wird.

Eine weitere grosse Neuigkeit: In Kooperation mit dem Zirkus Monte Carlo entsteht der 18. Themenbereich «Monaco», der 2026 eröffnet werden soll. Bereits in der kommenden Wintersaison wird es dazu ein erstes Highlight geben.

Neben grossen Zahlen und Visionen sorgten auch amüsante Rückblicke für Lacher. So wurde Roland Mack etwa einmal mit seiner eigenen Figur in «Piraten in Batavia» verwechselt oder platzte versehentlich in ein belegtes Hotelzimmer, das er Gästen zeigen wollte. Auch ein steckengebliebener Eurotower mit einem Erzbischof an Bord blieb in Erinnerung – genauso wie Michael Macks Heiratsantrag auf der Achterbahn blue Fire.

Schweizer Gäste besonders treu

Besonderes Lob ging an ein Schweizer Paar, das bereits 48 Mal im Sterne-Restaurant Eatrenalin gegessen hat – bei einem Mindestpreis von 255 Euro pro Person.

Sängerin Stefanie Heinzmann fasste es in Worte: «Der Europa-Park ist wie ein Zuhause. Ich liebe es, hier mit meiner Familie zu sein – und das Raclette im Schweizer Bereich ist unschlagbar.»

DJ BoBo, dessen neue Tour im Januar 2026 im Park Premiere feiert, war zwar nicht vor Ort, schickte aber eine Videobotschaft – und kündigte gemeinsam mit der Familie Mack den Bau eines neuen Kinderheims an.

