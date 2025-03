Europa-Park macht Riesen-Geheimnis um neue Attraktion – wir verraten dir, wie sie ist

Diese Bahn kommt bald neu im Europapark Bis jetzt blieb die neue Bahn ein grosses Geheimnis. Nun durften wir sie exklusiv für euch austesten. 14.03.2025

Zum 50-jährigen Jubiläum eröffnet der Europa-Park eine neue Familienattraktion. Bislang machte der Park ein grosses Geheimnis um die Attraktion, doch wir durften sie heute schon testen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 22. März startet der Europa-Park offiziell in die Jubiläumssaison

Nebst einem neuen Themenbereich wartet dieses Jahr auch die neue Attraktion «GRAND PRIX EDventure» auf ihre Eröffnung

Wer Adrenalin sucht, wird bei der neuen Attraktion allerdings nicht fündig Mehr anzeigen

Erst vor wenigen Monaten hat der Europa-Park mit der Achterbahn «Voltron Nevera» die Herzen der Achterbahnfans höher schlagen lassen. Nun steht zum 50-Jahre-Jubiläum mit «GRAND PRIX EDventure» schon die nächste Neuheit bereit. Bislang hat der Park kaum Informationen zur neuen Attraktion geteilt. blue News hat er einen Blick hinter den Vorhang gewährt.

Nichts für Adrenalinfreaks, dafür für Familien

Die Attraktion ist eindeutig nichts für jene, die ihren Puls in die Höhe treiben wollen. Der Europa-Park beschreibt die Bahn als interaktiven 3D-Darkride für die ganze Familie. Wir sitzen in einer Art Gondel und lassen uns von einer grossen Leinwand zur nächsten fahren. Darauf sehen wir Ausschnitte aus dem neuen Kinofilm «GRAND PRIX OF EUROPE», welcher Ende Juli erscheinen wird. Zugleich versuchen wir, mit Kanonen, Gegenstände abzuschiessen, die auf der Leinwand erscheinen. Wer damit am meisten Punkte sammelt, gewinnt.

Die Testfahrt gefiel uns, wobei noch nicht alles funktioniert hat. Es ist ein kurzweiliger Zeitvertreib, der besonders bei Kindern gefallen könnte. Die sechs Minuten Fahrzeit belohnen fürs Anstehen, die neue Attraktion ist definitiv ein Plus. Ob wir extra dafür nach Rust fahren würden – wir sind uns nicht sicher.

Offizielle Eröffnung am 22. März

«GRAND PRIX EDventure» geht mit dem Saisonstart am 22. März in Betrieb. Am Pre-Opening-Wochenende eine Woche davor ist sie allerdings noch nicht bereit. Mit einer Kapazität von 10'000 bis 12'000 Personen pro Tag, werden allerdings gerade zu Beginn lange Wartezeiten erwartet.

Wer Adrenalin sucht, wird auf «Voltron Nevera» glücklich