Ende einer ÄraEuropa-Park baut Kult-Achterbahn ab – und startet neues Projekt
Samuel Walder
27.10.2025
Die legendäre Achterbahn Euro-Mir im Europa-Park wird bald Geschichte sein – zumindest unter diesem Namen. Statt russischer Raumstationsromantik erwartet Besucher bald eine futuristische Fahrt durch eine neue ESA-inspirierte Weltraumwelt.
Jetzt ist es offiziell: Die legendäre Achterbahn Euro-Mir im Europa-Park, seit 1997 eine feste Grösse für Besucher und Fans, wird in ihrer bisherigen Form abgebaut und technisch neu entwickelt. Zwar versichert Parkchef Roland Mack, dass nichts abgerissen wird – aber der Kultcharakter der russisch inspirierten Bahn steht vor einem radikalen Wandel, wie die «Bild» schreibt.
Wie die Bild berichtet, soll aus Euro-Mir eine Hightech-Achterbahn der neuen Generation entstehen. Und: Der Name Euro-Mir wird wohl verschwinden. «Wir werden den Namen wahrscheinlich ändern», bestätigt Mack. Das bedeutet: Ein ikonisches Kapitel Parkgeschichte geht zu Ende – und macht Platz für neue galaktische Abenteuer.
ESA statt Mir: Kooperation mit Raumfahrtprofis
Für die Neugestaltung holt sich der Europa-Park prominente Hilfe an Bord: Man sei in Gesprächen mit der europäischen Raumfahrtbehörde ESA, um das neue Konzept gemeinsam zu realisieren. Statt sowjetischer Raumstationsromantik soll künftig europäische Weltraumtechnologie den Ton angeben – und das Ganze soll familienfreundlicher werden als jüngste Adrenalin-Magneten wie die «Voltron Nevera».
Mit dem technischen Umbau der Bahn wandelt sich auch der ganze Themenbereich. Der Europa-Park plant eine eigene Weltraumwelt, in der Euro-Mir – oder wie auch immer sie künftig heissen mag – eine zentrale Rolle spielt. Das Russland-Thema bleibt, wird aber deutlich verkleinert.
«Das historische Russland werden wir nicht zurückbauen», so Mack. Doch die Prioritäten verlagern sich – weg von der Vergangenheit, hin zum Orbit der Zukunft.
Monaco als neues Highlight – mit royalem Besuch
Und als wäre das nicht genug, bekommt der Park bald noch Zuwachs aus dem Süden: Monaco soll als 18. Themenbereich Einzug halten. Der Startschuss ist prominent gesetzt: Für Frühling 2026 ist Fürst Albert II. persönlich in Rust angekündigt. Die Gesamtfertigstellung des neuen Weltraum- und Monaco-Areals ist für 2028 geplant.
