Ein Wasserbecken reisst, Sprungtürme stürzen zusammen, sieben Menschen sind verletzt: Ein Unfall hat die Ferienstimmung im Europa-Park getrübt. Nun geht der Betrieb weiter wie gehabt – mit einer Ausnahme.

Nach einem Unfall mit sieben Verletzten an einer Turmsprung-Attraktion hat der Europa-Park in Rust bei Freiburg am Dienstagmorgen wieder wie gewohnt seine Tore geöffnet.

Nur die Akrobaten-Show «Retorno dos Piratas» falle bis auf Weiteres aus, sagte eine Sprecherin des grössten Freizeitparks in Deutschland.

Dort war am Montagnachmittag ein Wasserbecken gerissen, in das Athleten aus bis zu 25 Metern Höhe springen. Am Bassin montierte Podeste stürzten ein, das Wasser floss in den See der benachbarten Wasserbahn-Attraktion «Atlantica SuperSplash». Diese war am Dienstag laut einem Mediensprecher ebenfalls wieder in Betrieb.

Ein Blick auf das Areal der Show «Retorno dos Piratas» und der Attraktion «Atlantica SuperSplash» im Europa-Park nach einem Unfall am Montag. Bild: Keystone/dpa/Pascal Czech

Nach Angaben der Polizei waren fünf Artisten und zwei Besucher bei dem Vorfall verletzt worden. Drei Akrobaten kamen zur Abklärung ihrer Verletzungen ins Spital. Hintergründe zum Unfallhergang müssten noch ermittelt werden, teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit.

Grossbrand im Juni

«Retorno dos Piratas» war Ende Mai gestartet. Mehrmals täglich zeigten zehn internationale Athleten während der 20-minütigen Schau ihr Können. Das Wasserbecken, in dem sie nach Extrem- und Synchronsprüngen landeten, ist den Angaben nach nur 3,20 Meter tief. Eigentlich sollten sie bis zum 3. September auftreten.

Der Europa-Park ist in der Sommersaison täglich von 9.00 Uhr bis mindestens 18.00 Uhr geöffnet. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Millionen Menschen in die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen nahe der französischen Grenze gekommen – ein Rekord.

Erst im Juni hatte es im Europapark in Rust einen grossen Brand in einem Technikraum einer Attraktion gegeben. Ein Grossaufgebot an Einsatzkräften brachte das Feuer schliesslich unter Kontrolle. Dabei wurden sieben Feuerwehrleute leicht verletzt.

Beliebt bei Schweizer*innen

Der Freizeitpark liegt in der Nähe der süddeutschen Stadt Freiburg nicht weit von der Schweizer Grenze und ist daher bei Schweizer*innen sehr beliebt. In den Sommerferien ist der grösste Freizeitpark Deutschlands ein beliebtes Ausflugsziel. Einige Zehntausend Menschen tummeln sich hier für gewöhnlich, fahren Achterbahnen und schauen sich Akrobatik-Shows an.

Der Freizeitpark wurde 1975 eröffnet, er wird inzwischen nach Angaben der Betreiber von mehr als sechs Millionen Menschen jährlich besucht. Die Betreiber werben mit mehr als hundert Attraktionen, sechs Themenhotels und einer grossen Wasserwelt.

