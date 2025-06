In Paradiso TI hat ein Hotelbrand einen Polizeieinsatz ausgelöst. Google Street View

Aufgrund eines Feuers in einem Hotel in Paradiso TI mussten rund 60 Personen evakuiert werden.

Keystone-SDA SDA

In der Nacht aus Montag ist auf einem Balkon im zweiten Stock eines Hotels in Paradiso TI ein Brand ausgebrochen. Rund 60 Personen mussten das Gebäude vorsichtshalber verlassen und konnten erst später wieder in ihre Zimmer zurück. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach kurz vor 1 Uhr aus, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Rettungskräfte löschten den auf den Balkon beschränkten Brand rasch. Während der Löscharbeiten war eine Strasse für den Verkehr gesperrt.