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Millionenschaden Ex-CIA-Agent soll 303 Goldbarren und mehr gestohlen haben

SDA

28.5.2026 - 23:13

Ein früherer Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA soll bei seiner Arbeit Goldbarren und andere Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Dollar veruntreut haben.

Keystone-SDA

28.05.2026, 23:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 5. Juni ist ein früherer CIA-Mitarbeiter festgenommen worden, der sich bereichert haben soll.
  • Ermittler fanden 303 in seinem Haus in Virginia Goldbarren, 35 Luxusuhren und zwei Millionen Dollar Bargeld.
Mehr anzeigen

Bei einer Durchsuchung seines Wohnhauses im Bundesstaat Virginia seien 303 Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils etwa einem Kilogramm sichergestellt worden, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf ihnen vorliegende Gerichtsdokumente. Der Wert des Goldes werde auf mehr als 40 Millionen Dollar geschätzt.

Der Mann arbeitete den Berichten zufolge bis vor kurzem in einer hochrangigen Position für die CIA. Nach Informationen der «Washington Post» war er in der Abteilung für Wissenschaft und Technologie tätig.

Auch Bargeld und dutzende Luxusuhren gefunden

Er habe die Goldbarren und eine weitere «beträchtliche» Geldsumme zwischen vergangenem November und März für «geschäftliche Ausgaben» angefordert. Bei einer internen Überprüfung seien grosse Teile davon aber nicht mehr auffindbar gewesen. Daraufhin sei die US-Bundespolizei FBI eingeschaltet worden.

Bei der Durchsuchung in der vergangenen Woche entdeckten die Ermittler neben den Goldbarren auch zwei Millionen Dollar Bargeld sowie 35 Luxusuhren, darunter zahlreiche Modelle der Marke Rolex.

Der Mann sei festgenommen worden und bleibe bis zu einer Anhörung am 5. Juni in Untersuchungshaft. Ihm wird den Berichten zufolge die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

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