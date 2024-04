Ganz Amerika verfolgte seine Flucht live im Fernsehen

O.J. Simpson ist tot. Der ehemalige US-Footballstar und Schauspieler O. J. Simpson ist im Alter von 76 Jahren gestorben. 11.04.2024

Der frühere US-Footballstar O. J. Simpson ist tot. Das ganze Land schaute live im TV zu, als er in einem weissen Ford in Los Angeles vor der Polizei floh. Am Ende wurde er wegen Mordes an seiner Ex-Frau freigesprochen.

A. Kammer SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige US-Footballspieler O. J. Simpson ist gestorben.

Simpson wurde 1994 verdächtigt, seine Ex-Frau Nicole Brown und deren Bekannten Ronald Goldman ermordet zu haben.

In einem weissen Ford Bronco floh Simpson vor der Polizei. Helikopter und Polizeiautos folgten ihm auf der Autobahn in Los Angeles.

Das ganze Land verfolgte die Verfolgungsjagt gebannt live vor dem Fernseher.

Er wurde schliesslich 1995 in einem spektakulären Prozess wegen Mordes an seiner Ex-Frau freigesprochen. Mehr anzeigen

