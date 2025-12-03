  1. Privatkunden
Er kriegt keinen Cent zurück Ex-Prinz Andrew hinterlässt baufällige Bruchbude

SDA

3.12.2025 - 11:35

Andrew Mountbatten-Windsor wird kurz vor Weihnachten aus seinem Zuhause ausziehen. (Archivbild)
Andrew Mountbatten-Windsor wird kurz vor Weihnachten aus seinem Zuhause ausziehen. (Archivbild)
Toby Melville/Pool Reuters/dpa

Seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein haben Andrew seine Titel und sein Zuhause gekostet. Der ehemalige Prinz muss die Royal Lodge verlassen – und bekommt wohl keinen Cent zurück.

,

Keystone-SDA, Noemi Hüsser

03.12.2025, 11:35

03.12.2025, 12:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ex-Prinz Andrew erhält voraussichtlich keine Entschädigung für den vorzeitigen Auszug aus der Royal Lodge, da das Anwesen als baufällig gilt.
  • Mögliche Rückzahlungen aus einer Investition von 8,5 Millionen Pfund entfallen wegen des schlechten Zustands der Immobilie.
  • Im Gegensatz zu Andrew zahlen Prinz William und Prinzessin Kate eine marktübliche Miete für ihr Zuhause auf dem Windsor-Gelände.
Mehr anzeigen

Der im Epstein-Skandal zum Bürger degradierte britische Ex-Prinz Andrew wird voraussichtlich keine Entschädigung für den Auszug aus seinem Luxusanwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor erhalten. Das geht aus einer Antwort des die Immobilien verwaltenden «Crown Estate» an den Parlamentsausschuss für öffentliche Haushaltsführung hervor. Den Auszug hatte König Charles III. angeordnet.

Theoretisch stünden Andrew Mountbatten Windsor (65), dem wegen seiner Nähe zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Titel und Ehren entzogen worden waren, rund 488'000 Pfund (umgerechnet rund 555'000 Euro) zu, weil er vor Ablauf seines insgesamt 75 Jahre gültigen Mietvertrages ausziehen muss. Das Luxusanwesen, die Royal Lodge, sei aber baufällig und reparaturbedürftig, sodass dem Ex-Prinzen «aller Wahrscheinlichkeit nach» keine Entschädigung zustehen werde, teilte der «Crown Estate» mit.

Die wichtigsten Fragen und Antworten. Andrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?

Die wichtigsten Fragen und AntwortenAndrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?

Andrew hatte das Anwesen für einen «Pfefferkorn» Miete übernommen – er zahlt keine Miete. Allerdings hatte er zu Beginn des Vertrages im Jahr 2003 etwa 8,5 Millionen Pfund (9,7 Millionen Euro) für Renovierungsarbeiten gezahlt. Theoretisch würde er davon wegen des vorzeitigen Auszugs anteilig etwas zurückbekommen, wäre die Immobilie in einem einwandfreien Zustand.

William und Kate machen es anders

Andrew hat den Angaben zufolge vertragsgerecht angekündigt, die Immobilie zum 30. Oktober 2026 zurückzugeben. Gerechnet wird mit einem Auszug aber bereits kurz nach Weihnachten. Er wird in ein Anwesen in Sandringham/Norfolk ziehen. Dass er für die Royal Lodge keinerlei Miete zahlen muss, hatte öffentliche Empörung ausgelöst und Fragen zum «Crown Estate» aufgeworfen.

Aufstieg und Absturz des Duke of York. Prinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Aufstieg und Absturz des Duke of YorkPrinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch

Beim «Crown Estate» handelt es sich um ein Portfolio an Immobilien, Nutzungsrechten und landwirtschaftlichen Flächen, das formal dem britischen Monarchen gehört, aber unabhängig verwaltet wird. Die Einnahmen fliessen zu grossen Teilen in die Staatskasse. Der Vorsitzende des Public Accounts Committee, Geoffrey Clifton-Brown, kündigte jetzt eine Untersuchung des «Crown Estate» an.

Aus den Antworten an den Parlamentsausschuss geht auch hervor, dass Thronfolger Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) für ihr neues Zuhause auf dem Windsor-Gelände einen 20 Jahre gültigen Vertrag abgeschlossen haben. Beide zahlen den Angaben zufolge eine «marktübliche Miete» – anders als Andrew.

Das Leben von Jeffrey Epstein

Das Leben von Jeffrey Epstein

Der US-Finanzier und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein pflegte einflussreichen Kontakte in Politik, Wirtschaft und Entertainment. 2019 wurde er erneut verhaftet. Doch Wochen später starb er unter ungeklärten Umständen in seiner Zelle.

28.11.2025

