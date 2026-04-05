Vor fast 13 Milliarden Jahren kollabierte einer der ersten Sterne zu einem schwarzen Loch. Dabei entstand ein extrem starker Gammablitz – dieser wurde erst Mitte März vom chinesisch-französischen Weltraumteleskop SVOM entdeckt. Ein Signal aus der Anfangszeit des Universums hat also nun Forschende erreicht. Das berichetet RTS.
Für die Wissenschaft ist der Fund besonders wichtig. «Es ist ausgehend von der Lichtmenge der präziseste Gammablitz, den wir je entdeckt haben», sagt Bertrand Cordier vom SVOM-Projekt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.
Gammablitze gelten als die energiereichsten Ereignisse seit dem Urknall. In wenigen Sekunden setzen sie mehr Energie frei als die Sonne in Milliarden Jahren erzeugt.
Ein Blick in die Vergangenheit
Die Untersuchung solcher Blitze liefert wichtige Hinweise zur Entstehung des Universums. «Man braucht diese Intensität, um die physikalischen Bedingungen des frühen Universums messen zu können. Das ist die einzige Möglichkeit, dies direkt zu tun», erklärt Cordier.
Solche Bedingungen lassen sich auf der Erde nicht nachstellen. Forschende sind deshalb auf Beobachtungen im All angewiesen.
Zeit der ersten Sterne
Erste Analysen zeigen: Der Gammablitz entstand, als das Universum noch sehr jung war – in der Phase der ersten Sternengenerationen. Diese Sterne bestanden hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium.
Sie produzierten erstmals schwerere Elemente wie Eisen, Kohlenstoff und Sauerstoff. Diese Elemente waren entscheidend für die weitere Entwicklung des Universums.
Extrem massiver Stern
Damit ein solcher Gammablitz entsteht, muss der Stern sehr gross gewesen sein. Laut Cordier könnte er «vielleicht Hundert Sonnenmassen» gehabt haben.
Die Forschenden wollen die Daten nun weiter auswerten. Ziel ist es, diesen Blitz mit anderen Ereignissen aus verschiedenen Phasen der kosmischen Geschichte zu vergleichen.
So hoffen sie, mehr über die Entstehung und Entwicklung des Universums zu erfahren.