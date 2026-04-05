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13 Milliarden Jahre alt Explosion eines Ur-Sterns: Neues Signal erreicht die Erde

Samuel Walder

5.4.2026

Dieser Stern soll vor etwa 13 Milliarden Jahren explodiert sein.
Dieser Stern soll vor etwa 13 Milliarden Jahren explodiert sein.
Nasa

Ein Gammablitz aus der Frühzeit des Universums erreicht die Erde: Forschende haben eines der energiereichsten Ereignisse seit dem Urknall gemessen – und gewinnen neue Einblicke in die ersten Sterne.

Samuel Walder

05.04.2026, 20:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forschende haben einen rund 13 Milliarden Jahre alten Gammablitz entdeckt, der beim Kollaps eines der ersten Sterne zu einem schwarzen Loch entstand.
  • Der Blitz gilt als besonders präzise Messung und liefert seltene Einblicke in die physikalischen Bedingungen des frühen Universums.
  • Solche Ereignisse helfen zu verstehen, wie erste Sterne schwere Elemente bildeten und damit die Entwicklung des Universums prägten.
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Vor fast 13 Milliarden Jahren kollabierte einer der ersten Sterne zu einem schwarzen Loch. Dabei entstand ein extrem starker Gammablitz – dieser wurde erst Mitte März vom chinesisch-französischen Weltraumteleskop SVOM entdeckt. Ein Signal aus der Anfangszeit des Universums hat also nun Forschende erreicht. Das berichetet RTS.

Für die Wissenschaft ist der Fund besonders wichtig. «Es ist ausgehend von der Lichtmenge der präziseste Gammablitz, den wir je entdeckt haben», sagt Bertrand Cordier vom SVOM-Projekt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Gammablitze gelten als die energiereichsten Ereignisse seit dem Urknall. In wenigen Sekunden setzen sie mehr Energie frei als die Sonne in Milliarden Jahren erzeugt.

Ein Blick in die Vergangenheit

Die Untersuchung solcher Blitze liefert wichtige Hinweise zur Entstehung des Universums. «Man braucht diese Intensität, um die physikalischen Bedingungen des frühen Universums messen zu können. Das ist die einzige Möglichkeit, dies direkt zu tun», erklärt Cordier.

Solche Bedingungen lassen sich auf der Erde nicht nachstellen. Forschende sind deshalb auf Beobachtungen im All angewiesen.

Zeit der ersten Sterne

Erste Analysen zeigen: Der Gammablitz entstand, als das Universum noch sehr jung war – in der Phase der ersten Sternengenerationen. Diese Sterne bestanden hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium.

Sie produzierten erstmals schwerere Elemente wie Eisen, Kohlenstoff und Sauerstoff. Diese Elemente waren entscheidend für die weitere Entwicklung des Universums.

Extrem massiver Stern

Damit ein solcher Gammablitz entsteht, muss der Stern sehr gross gewesen sein. Laut Cordier könnte er «vielleicht Hundert Sonnenmassen» gehabt haben.

Die Forschenden wollen die Daten nun weiter auswerten. Ziel ist es, diesen Blitz mit anderen Ereignissen aus verschiedenen Phasen der kosmischen Geschichte zu vergleichen.

So hoffen sie, mehr über die Entstehung und Entwicklung des Universums zu erfahren.

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