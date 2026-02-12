  1. Privatkunden
Ausser Kontrolle Fähre rammt Gondeln in Venedig

Adrian Kammer

12.2.2026

Ausser Kontrolle: Fähre rammt Gondeln in Venedig

Ausser Kontrolle: Fähre rammt Gondeln in Venedig

Ein Video zeigt wie ein Schiff auf dem berühmten Canal Grande die Kontrolle verliert und mit zwei Gondeln kollidiert. Neun Menschen sind bei dem Vorfall ins Wasser gefallen.

11.02.2026

Ein Video zeigt, wie ein Schiff auf dem berühmten Canal Grande in Venedig die Kontrolle verliert und mit zwei Gondeln kollidiert. Neun Menschen sind bei dem Vorfall ins Wasser gefallen.

Adrian Kammer

12.02.2026, 13:02

Am Sonntag ist auf dem Canal Grande in Venedig eine Fähre ausser Kontrolle geraten und mit mehreren Gondeln kollidiert. Dabei fielen nach Behördenangaben neun Menschen ins Wasser. Verletzungen sollen laut ersten Berichten überwiegend leicht gewesen sein.

Der Vorfall ereignete sich nahe der historischen Rialtobrücke. Die zuständigen Behörden erklärten, die Fähre habe offenbar aufgrund eines technischen Defekts die Kontrolle verloren. Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch.

