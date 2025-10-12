  1. Privatkunden
Filmreife Flucht Fahrer springt mit Auto über geöffnete Brücke – Video zeigt Verfolgungsjagd

Von Luna Pauli

12.10.2025

Eine Verfolgungsjagd gerät ausser Kontrolle: Fahrer springt über geöffnete Brücke

Ein Polizeieinsatz in Seattle hat einen ungewöhnlichen Verlauf genommen. Die Beamten wollten ein gestohlenes Fahrzeug stoppen, doch der Fahrer entzog sich der Kontrolle. Es kam zu einer riskanten Verfolgungsjagd, mit einer Action reifen Szene.

10.10.2025

Ein Autodieb hat in Seattle eine filmreife Flucht hingelegt. Als sich vor ihm eine Brücke öffnete, gab er Gas – und sprang mit dem Wagen über die Lücke. Kurz darauf wurde das Auto verlassen aufgefunden.

Von Luna Pauli

12.10.2025, 19:34

12.10.2025, 19:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Seattle wollte die Polizei ein gestohlenes Fahrzeug stoppen, doch der Fahrer flüchtete.
  • Er raste über eine sich öffnende Brücke und setzte seine Fahrt trotz Lebensgefahr fort.
  • Das Auto wurde beschädigt und verlassen aufgefunden – der Fahrer ist weiterhin flüchtig.
Mehr anzeigen

In Seattle nahm ein Polizeieinsatz einen ungewöhnlichen Verlauf, als Beamte ein gestohlenes Fahrzeug anhalten wollten. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete durch enge Strassen und Wohnviertel.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, während der Verdächtige mit hoher Geschwindigkeit versuchte zu entkommen. Die Situation spitzte sich zu, als der Wagen auf die University Bridge zusteuerte, die sich zu diesem Zeitpunkt gerade öffnete.

Eine Flucht mit Folgen

Anstatt zu stoppen, beschleunigte der Fahrer weiter – und überquerte die sich öffnende Brücke. Das Fahrzeug landete auf der gegenüberliegenden Seite, während die Polizei den Einsatz abbrechen musste.

Wenig später fanden die Beamten das Auto verlassen und stark beschädigt in einem nahegelegenen Viertel. Der Fahrer blieb verschwunden. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern an.

So schützt du deine Wohnung vor Einbrechern

So schützt du deine Wohnung vor Einbrechern

Im Winter haben Einbrecher*innen Hochsaison. Im Video zeigen wir dir, wie du mit vorbeugende Massnahmen dein Zuhause vor dessen bösen Tun besser schützen und Dieben ein Riegel schieben kannst.

29.11.2023

