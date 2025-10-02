Fallschirm bei Tandemsprung versagt auf 3'300 Meter

Der Brite Mitchell Deakin hat einen Fallschirm-Unfall überlebt. gofundme.com

Sein Fallschirm und der Reserveschirm verhedderten sich auf 3'300 Meter Höhe: Ein junger Brite überlebt einen Fallschirmunfall in der Nähe von Las Vegas. Trotz schwerer Verletzungen zeigt er sich optimistisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Tandemsprung nahe Las Vegas versagten sowohl Haupt- als auch Reserveschirm eines 25-jährigen Briten.

Mitchell Deakin überlebte trotz lebensbedrohlicher Verletzungen, während sein Tandempartner weiterhin in kritischem Zustand ist.

Die Behörden untersuchen den Vorfall, da ein Zeuge berichtete, dass sich der Reservefallschirm im Hauptschirm verfangen hatte. Mehr anzeigen

Ein dramatischer Fallschirm-Unfall ereignete sich in der Wüste von Nevada, als Mitchell Deakin bei einem Tandemsprung aus 3'300 Metern Höhe abstürzte.

Der Hauptfallschirm des 25-jährigen Briten öffnete sich nicht korrekt, und auch der Reservefallschirm versagte, was zu einem unkontrollierten Sturz führte. Beide Springer, Deakin und sein Begleiter, prallten mit hoher Geschwindigkeit in der Nähe von Las Vegas auf den Boden.

Deakin erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen, darunter einen Beckenbruch, mehrere gebrochene Rippen, eine perforierte Lunge und eine Verletzung an einer Niere.

Zustand von Tandem-Begleiter kritisch

Trotz dieser schweren Verletzungen ist Mitchell Deakin mittlerweile wieder bei Bewusstsein und kann mit einer Gehhilfe sogar laufen. Bei einer Spendenaktion, die seine Freundin ins Leben rief, kamen 24'000 US-Dollar – rund 19'000 Franken – zusammen.

Der Zustand seines Begleiters, Jiron Arcos Ponce, ist weiterhin kritisch, und er wird auf der Intensivstation behandelt. Die Behörden untersuchen den Vorfall. Ein Fallschirmsprunglehrer war Augenzeuge des Unfalls.

Er berichtete dem «Las Vegas Review Journal», dass der Reservefallschirm das vollständige Öffnen des Hauptfallschirms verhinderte, was zu einer gefährlichen Drehung führte.

Kein Einzelfall

Die Familie von Deakin zeigt sich dankbar für die Unterstützung und die zahlreichen Nachrichten, die sie erhalten haben. Der Vorfall wird weiterhin von den zuständigen Behörden untersucht, um die genauen Ursachen des Fallschirmversagens zu klären.

Fallschirmspringer Mitchell Deakin ist nicht der erste Sportler, der Glück im Unglück hat. Bereits 2019 ist eine Frau in Kanada nach einem Sprung knapp dem Tod entronnen.

Sowohl der Haupt- als auch der Reserveschirm versagten – die Fallschirmspringerin stürzte ungebremst rund 20 Sekunden lang in die Tiefe. Wie durch ein Wunder überlebte sie den Aufprall, erlitt aber schwere Verletzungen, berichtet blue News.