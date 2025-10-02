Fallschirm bei Tandemsprung versagt auf 3'300 Meter

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Absturz überlebt Fallschirm bei Tandemsprung versagt auf 3'300 Meter

ai-scrape

2.10.2025 - 22:15

Der Brite Mitchell Deakin hat einen Fallschirm-Unfall überlebt.
Der Brite Mitchell Deakin hat einen Fallschirm-Unfall überlebt.
gofundme.com

Sein Fallschirm und der Reserveschirm verhedderten sich auf 3'300 Meter Höhe: Ein junger Brite überlebt einen Fallschirmunfall in der Nähe von Las Vegas. Trotz schwerer Verletzungen zeigt er sich optimistisch.

02.10.2025, 22:15

02.10.2025, 22:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Tandemsprung nahe Las Vegas versagten sowohl Haupt- als auch Reserveschirm eines 25-jährigen Briten.
  • Mitchell Deakin überlebte trotz lebensbedrohlicher Verletzungen, während sein Tandempartner weiterhin in kritischem Zustand ist.
  • Die Behörden untersuchen den Vorfall, da ein Zeuge berichtete, dass sich der Reservefallschirm im Hauptschirm verfangen hatte.
Mehr anzeigen

Ein dramatischer Fallschirm-Unfall ereignete sich in der Wüste von Nevada, als Mitchell Deakin bei einem Tandemsprung aus 3'300 Metern Höhe abstürzte.

Der Hauptfallschirm des 25-jährigen Briten öffnete sich nicht korrekt, und auch der Reservefallschirm versagte, was zu einem unkontrollierten Sturz führte. Beide Springer, Deakin und sein Begleiter, prallten mit hoher Geschwindigkeit in der Nähe von Las Vegas auf den Boden.

Deakin erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen, darunter einen Beckenbruch, mehrere gebrochene Rippen, eine perforierte Lunge und eine Verletzung an einer Niere.

Zustand von Tandem-Begleiter kritisch

Trotz dieser schweren Verletzungen ist Mitchell Deakin mittlerweile wieder bei Bewusstsein und kann mit einer Gehhilfe sogar laufen. Bei einer Spendenaktion, die seine Freundin ins Leben rief, kamen 24'000 US-Dollar – rund 19'000 Franken – zusammen.

Der Zustand seines Begleiters, Jiron Arcos Ponce, ist weiterhin kritisch, und er wird auf der Intensivstation behandelt. Die Behörden untersuchen den Vorfall. Ein Fallschirmsprunglehrer war Augenzeuge des Unfalls.

Er berichtete dem «Las Vegas Review Journal», dass der Reservefallschirm das vollständige Öffnen des Hauptfallschirms verhinderte, was zu einer gefährlichen Drehung führte.

Kein Einzelfall

Die Familie von Deakin zeigt sich dankbar für die Unterstützung und die zahlreichen Nachrichten, die sie erhalten haben. Der Vorfall wird weiterhin von den zuständigen Behörden untersucht, um die genauen Ursachen des Fallschirmversagens zu klären.

Fallschirmspringer Mitchell Deakin ist nicht der erste Sportler, der Glück im Unglück hat. Bereits 2019 ist eine Frau in Kanada nach einem Sprung knapp dem Tod entronnen. 

Sowohl der Haupt- als auch der Reserveschirm versagten – die Fallschirmspringerin stürzte ungebremst rund 20 Sekunden lang in die Tiefe. Wie durch ein Wunder überlebte sie den Aufprall, erlitt aber schwere Verletzungen, berichtet blue News.

Meistgelesen

Stell dir mal vor, du bist ein hoher US-Militär – und dann das
FCB schlägt Stuttgart dank den überragenden Hitz und Shaqiri
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi
Fallschirm bei Tandemsprung versagt auf 3'300 Meter
Hollywood läuft Sturm gegen KI-Schauspielerin Tilly Norwood

Mehr zum Thema

Unglaubliches Glück. Frau überlebt Fallschirmabsturz aus 1500 Meter Höhe

Unglaubliches GlückFrau überlebt Fallschirmabsturz aus 1500 Meter Höhe

Erstes Fallschirm-Opfer. Wie ein Künstler 1837 voller Überzeugung in den Tod sprang

Erstes Fallschirm-OpferWie ein Künstler 1837 voller Überzeugung in den Tod sprang

Mehr aus dem Ressort

MID-Glücksspiele. Zwei Glückliche gewinnen fünf Jahre lang 2222 Franken pro Monat

MID-GlücksspieleZwei Glückliche gewinnen fünf Jahre lang 2222 Franken pro Monat

Iran. Explosion in Uni-Labor von Teheran – Student stirbt

IranExplosion in Uni-Labor von Teheran – Student stirbt

«Mezza-Gala» in Rom vorgestellt. Das ist die neue Uniform der Schweizergarde

«Mezza-Gala» in Rom vorgestelltDas ist die neue Uniform der Schweizergarde