Der Fall wird am Landgericht Leipzig verhandelt.

Mit einem falschen Versprechen betrügt ein falscher Voodoo-Priester in Deutschland mehrere Leute. Dann gerät er an eine Clanfamilie – und wird entführt und gefoltert.

In Deutschland kommt es wegen eines vermeintlichen Voodoo-Priesters zu einer handfesten Eskalation, die vor Gericht endet. Voodoo-Priester Lionel N. rühmte sich damit, Geld mit Zaubertricks vervielfachen zu können. Dafür benötigte er geheime Chemikalien, Beschwörungsformeln – und echtes Geld.

Doch anstatt das echte Geld zu vermehren, verschwand Lionel N. jeweils mit der Beute. Mehrere Opfer zog er damit über den Tisch, berichtet RTL.

Im Januar 2023 versuchte N. den Trick erneut. Von einem syrischen Familienclan erhielt er 15'000 Euro, die er vermehren sollte. Der Kameruner behauptete bei einem ersten Treffen gegenüber der Familie, er könne aus weissem Papier mit einfachsten Mitteln Geld zaubern. Die 15'000 Euro erhielt er im Voraus.

Entführung, Folter – doch das Geld bleibt verschwunden

Doch bei einer Verabredung zur Übergabe des vermehrten Geldes in einem Hotel in Magdeburg tauchte er nicht auf. Die Familie wurde skeptisch – und schickte gleich mehrere Clanmitglieder zu dessen Wohnung in Leipzig. Laut der Polizei fuhren die Mitglieder maskiert und mit Pistolen bewaffnet vor, es sollen auch Schüsse gefallen sein.

Nach dem Überfall wurde Lionel N. in einem Auto nach Magdeburg gefahren. Laut RTL wurde der Mann gefoltert und aufgefordert, das Geld herauszugeben. Doch die 15'000 Euro blieben verschwunden. N. hatte das Geld nicht dabei, auch in der Wohnung des vermeintlichen Voodoo-Priesters fanden die Clanmitglieder nichts.

Zwei Tage später wurden die Entführer verhaftet. Spezialkräfte der Polizei warteten in der Wohnung von Lionel N. Als die Clanmitglieder dessen Wohnung erneut auf den Kopf stellen wollten, klickten die Handschellen.

Für die Entführung müssen sich das Familienoberhaupt, seine zwei Söhne und weitere Helfer nun vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Ihnen wird Geiselnahme, erpresserischer Menschenraub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Auch Lionel N. muss vor Gericht. Der vermeintliche Voodoo-Priester wird wegen Betrugs angeklagt. Wann das Urteil fällt, ist noch nicht bekannt.