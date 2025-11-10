  1. Privatkunden
Mysteriöser Todesfall 18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrtschiff – FBI ermittelt

ai-scrape

10.11.2025 - 21:19

Auf einem Kreuzfahrtschiff der Carnival Cruise Line starb eine junge Frau. Das FBi ermittelt .
Auf einem Kreuzfahrtschiff der Carnival Cruise Line starb eine junge Frau. Das FBi ermittelt .
Symbolbild: KEYSTONE

Eine junge Frau stirbt unter ungeklärten Umständen auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Das FBI hat die Ermittlungen aufgenommen, während die Familie und die Reederei um Antworten ringen.

Redaktion blue News

10.11.2025, 21:19

10.11.2025, 21:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 18-jährige Passagierin wurde tot auf dem Kreuzfahrtschiff Carnival Horizon aufgefunden. Das FBI ermittelt wegen der ungeklärten Todesumstände.
  • Die Reederei bestätigt den Vorfall, kooperiert mit den Behörden und unterstützt die Familie der Verstorbenen.
  • Der Todesfall ereignete sich während einer Karibikreise kurz vor Rückkehr nach Miami; bislang gibt es keine offiziellen Angaben zur Todesursache.
Mehr anzeigen

Eine 18-jährige Passagierin ist auf einer Kreuzfahrt in der Karibik verstorben, was zu einer Untersuchung durch das FBI geführt hat. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar, und die Reederei arbeitet eng mit den Behörden zusammen, um den Fall aufzuklären.

Die Verstorbene, Anna Kepner, wurde am 8. November tot auf dem Kreuzfahrtschiff «Carnival Horizon» gefunden. Der genaue Zeitpunkt ihres Todes ist noch nicht bekannt. Die Reederei Carnival Cruise Line hat den Vorfall bestätigt und betont, dass sie die Familie der Verstorbenen unterstützt und mit dem FBI kooperiert.

Rätselhafte Umstände

Das FBI betrat das Schiff, als es nach einer achttägigen Reise in den Hafen von Miami zurückkehrte. Die Passagiere wurden gebeten, ihre Kabinen früher als geplant zu verlassen. «Bitte räumen Sie Ihre Kabine bis 7 Uhr», hiess es in einer Mitteilung der Reederei an die Gäste.

«Offensichtlich betrunken». Tote nach Taylor-Swift-Kreuzfahrt – Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Reederei

«Offensichtlich betrunken»Tote nach Taylor-Swift-Kreuzfahrt – Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Reederei

Die Familie der Verstorbenen äusserte sich gegenüber «ABC News» und beschrieb Anna als eine strahlende Persönlichkeit, die kürzlich ihren Eignungstest für das Militär bestanden hatte und ehrenamtlich in einem Seniorenheim tätig war. «Sie war ein wunderbares Kind», sagten die Angehörigen.

Das Schiff und die Ermittlungen

Die «Carnival Horizon» ist ein Luxus-Kreuzfahrtschiff mit 1980 Kabinen und 15 Decks, das seit 2018 in Betrieb ist.

Es startet regelmässig von New York und Miami aus zu Reisen durch die Karibik. Die Ermittlungen des FBI dauern an, und es wurden bisher keine offiziellen Informationen zu den Todesumständen veröffentlicht.

Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See

Traumjob auf Kreuzfahrtschiff: Diese Baslerin tanzt ihr Traumleben auf hoher See

Wolltest du auch schon mal auf Weltreise gehen, hast dich aber nicht getraut? Die Basler Profitänzerin Jasmin Ottenburg hat den Sprung gewagt und erzählt, was sie dafür aufgibt.

11.04.2025

