  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vermisstenfall Guthrie FBI veröffentlicht erstes Foto von Tatverdächtigem

dpa

10.2.2026 - 20:59

Die Mutter von TV-Moderatorin Savannah Guthrie (Bild) wird vermisst. (Archivbild)
Die Mutter von TV-Moderatorin Savannah Guthrie (Bild) wird vermisst. (Archivbild)
Bild: Evan Vucci/AP/dpa

Seit einer Woche wird die Mutter von Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, vermisst. Nun hat das FBI erstmals Fotos von einem Tatverdächtigen veröffentlicht.

,

DPA, Redaktion blue News

10.02.2026, 20:59

10.02.2026, 21:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Mutter der US-amerikanischen Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie wird seit mehr als einer Woche vermisst.
  • Ermittler gehen von einer Entführung aus.
  • Das FBI hat nun erstmals Fotos und Videos von einem Tatverdächtigen veröffentlicht.
Mehr anzeigen

Im Fall der seit mehr als einer Woche vermissten Mutter der US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie hat die US-Bundespolizei FBI erste Fotos und Videos von einem Tatverdächtigen veröffentlicht.

Die Aufnahmen zeigen nach Angaben von FBI-Direktor Kash Patel eine bewaffnete Person, die am Morgen des Verschwindens offenbar eine Kamera an der Haustür von Nancy Guthries Wohnhaus in Tucson im US-Bundesstaat Arizona manipuliert haben soll. Die Bilder und Videos seien aus vorher nicht zugänglichen Restdaten rekonstruiert worden, sagte Patel auf der Plattform X.

FBI zeigt Foto von Tatverdächtigem im Vermisstenfall Guthrie
FBI zeigt Foto von Tatverdächtigem im Vermisstenfall Guthrie. Das FBI hat erste Aufnahmen zu einem Tatverdächtigen veröffentlicht.

Das FBI hat erste Aufnahmen zu einem Tatverdächtigen veröffentlicht.

Bild: dpa

FBI zeigt Foto von Tatverdächtigem im Vermisstenfall Guthrie. Die nun veröffentlichten Aufnahmen stammen den Angaben zufolge aus Datenresten, die in technischen Hintergrundsystemen gespeichert waren, nachdem Überwachungsgeräte vom Tatort entfernt worden waren.

Die nun veröffentlichten Aufnahmen stammen den Angaben zufolge aus Datenresten, die in technischen Hintergrundsystemen gespeichert waren, nachdem Überwachungsgeräte vom Tatort entfernt worden waren.

Bild: dpa

FBI zeigt Foto von Tatverdächtigem im Vermisstenfall Guthrie
FBI zeigt Foto von Tatverdächtigem im Vermisstenfall Guthrie. Das FBI hat erste Aufnahmen zu einem Tatverdächtigen veröffentlicht.

Das FBI hat erste Aufnahmen zu einem Tatverdächtigen veröffentlicht.

Bild: dpa

FBI zeigt Foto von Tatverdächtigem im Vermisstenfall Guthrie. Die nun veröffentlichten Aufnahmen stammen den Angaben zufolge aus Datenresten, die in technischen Hintergrundsystemen gespeichert waren, nachdem Überwachungsgeräte vom Tatort entfernt worden waren.

Die nun veröffentlichten Aufnahmen stammen den Angaben zufolge aus Datenresten, die in technischen Hintergrundsystemen gespeichert waren, nachdem Überwachungsgeräte vom Tatort entfernt worden waren.

Bild: dpa

Demnach arbeiteten das FBI und das Sheriff-Büro des Bezirks Pima in Arizona seit mehr als einer Woche gemeinsam mit privaten Unternehmen daran, verlorenes oder beschädigtes Video- und Bildmaterial wiederherzustellen.

Erste Zahlungsfrist verstrichen

Die nun veröffentlichten Aufnahmen stammen den Angaben zufolge aus Datenresten, die in technischen Hintergrundsystemen gespeichert waren, nachdem Überwachungsgeräte vom Tatort entfernt worden waren.

Polizei findet Blutspuren. Rätselhafter Fall: Mutter von US-Moderatorin offenbar entführt

Polizei findet BlutspurenRätselhafter Fall: Mutter von US-Moderatorin offenbar entführt

Die 84-jährige Nancy Guthrie gilt seit Ende Januar als vermisst. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus. Guthrie und ihre beiden Geschwister hatten sich in den vergangenen Tagen nach mehreren Erpressungsschreiben wiederholt in Videobotschaften an den oder die weithin unbekannten mutmasslichen Entführer gewandt und dabei zuletzt auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet.

Eine Frist zur Zahlung von sechs Millionen US-Dollar (rund 4,6 Millionen Franken), die in einem Schreiben gefordert worden war, war am Montagabend verstrichen – die Folgen sind unklar. 

Das FBI hatte zuletzt eine Belohnung von 50'000 US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Auffindung Guthries oder zur Festnahme und Verurteilung der Verantwortlichen führen.

Mehr zum Thema

Vermisstenfall. US-Moderatorin Guthrie an Entführer: «Wir werden zahlen»

VermisstenfallUS-Moderatorin Guthrie an Entführer: «Wir werden zahlen»

Polizei ermittelt. «X-Factor»-Gewinner entkommt Entführung auf der Strasse

Polizei ermittelt«X-Factor»-Gewinner entkommt Entführung auf der Strasse

USA unter Donald Trump. US-Handelsminister Lutnick räumt Treffen mit Epstein ein

USA unter Donald TrumpUS-Handelsminister Lutnick räumt Treffen mit Epstein ein

Meistgelesen

Schweizer Speed-Stars verweigern nach Abfahrts-Schlappe SRF-Interview
Wen schützt das US-Justizministerium in der Causa Epstein?
GC-Debütant Köhler bezwingt den eigenen Goalie – Luzern legt erstmals vor
Zürcherin nimmt Post nicht an – 2000 Franken Busse
EU-Chefdiplomatin: Russland gewinnt nicht - EU kann fordern