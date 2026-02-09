  1. Privatkunden
Sie ist 20 Jahre jünger FDP-Ständerat Thierry Burkart liebt Ex-Fussballerin

Gabriela Beck

9.2.2026

FDP-Ständerat Thierry Burkart ist frisch verliebt. (Archivbild)
FDP-Ständerat Thierry Burkart ist frisch verliebt. (Archivbild)
KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Politik trifft Fussball: Der FDP-Ständerat Thierry Burkart zeigt sich erstmals öffentlich und offiziell mit seiner neuen Partnerin – und die spielte früher in der höchsten Frauenliga.

Redaktion blue News

09.02.2026, 20:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • FDP-Ständerat Thierry Burkart hat eine neue Partnerin.
  • Melina Salaorni ist Ex-Fussballerin und politische Beraterin.
  • Das Paar zeigte sich erstmals öffentlich zusammen.
Mehr anzeigen

Jetzt ist es offiziell: Der FDP-Ständerat Thierry Burkart ist wieder vergeben. Der 50-jährige Politiker zeigte sich am Wochenende erstmals öffentlich mit seiner neuen Partnerin Melina Salaorni beim Jubiläum der Brauerei Feldschlösschen.

Die politische Beraterin und frühere Fussballerin des FC St. Gallen, die rund 20 Jahre jünger ist als Burkart, war zuvor bereits im Herbst gemeinsam mit ihm bei einer Preisverleihung aufgetreten.

Die deutsch-italienische Doppelbürgerin Salaorni kickt laut «Blick» leidenschaftlich gerne: Sie spielte für den FC St. Gallen 1879 in der Women's Super League, der höchsten Schweizer Frauenliga. Dort absolvierte sie ihr letztes Spiel im April 2016.

Schon seit rund einem Jahr wurde über eine mögliche Beziehung spekuliert. Mit dem gemeinsamen Auftritt scheint das Paar die Gerüchte nun bestätigt zu haben. Beide zeigten sich bei der Veranstaltung entspannt und gut gelaunt.

Kein Show-Act, sondern echt: Paar heiratet während Bad Bunnys Super-Bowl-Show

Kein Show-Act, sondern echt: Paar heiratet während Bad Bunnys Super-Bowl-Show

Statt sich in einer Kirche zu trauen, sagt dieses Paar «Ja» während der Super-Bowl-Show von Bad Bunny. Über 190 Millionen Menschen schauen zu. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Hochzeit kein Show-Act war.

09.02.2026

