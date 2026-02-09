FDP-Ständerat Thierry Burkart liebt Ex-Fussballerin

Jetzt ist es offiziell: Der FDP-Ständerat Thierry Burkart ist wieder vergeben. Der 50-jährige Politiker zeigte sich am Wochenende erstmals öffentlich mit seiner neuen Partnerin Melina Salaorni beim Jubiläum der Brauerei Feldschlösschen.
Die politische Beraterin und frühere Fussballerin des FC St. Gallen, die rund 20 Jahre jünger ist als Burkart, war zuvor bereits im Herbst gemeinsam mit ihm bei einer Preisverleihung aufgetreten.
Die deutsch-italienische Doppelbürgerin Salaorni kickt laut «Blick» leidenschaftlich gerne: Sie spielte für den FC St. Gallen 1879 in der Women's Super League, der höchsten Schweizer Frauenliga. Dort absolvierte sie ihr letztes Spiel im April 2016.
Schon seit rund einem Jahr wurde über eine mögliche Beziehung spekuliert. Mit dem gemeinsamen Auftritt scheint das Paar die Gerüchte nun bestätigt zu haben. Beide zeigten sich bei der Veranstaltung entspannt und gut gelaunt.
