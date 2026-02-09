Spital schickt Baby mit Schädelbruch wieder nach Hause

Ein Baby fällt während des Mittagsschlafs aus dem Bett. Die Diagnose Schädelbruch kommt erst verspätet. Symbolbild: Sebastian Gollnow/dpa

Nach dem Sturz eines Babys in Österreich geben Ärzte zunächst Entwarnung. Wenige Tage später folgt die Kehrtwende: Schädelbruch, stationäre Aufnahme – und Vorwürfe an das erste Spital.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein zehn Monate altes Baby wurde nach einem Sturz aus dem Bett zunächst mit der Diagnose Kopfprellung aus dem Spital entlassen.

Später wird jedoch in einem anderen Krankenhaus eine Schädelfraktur festgestellt.

Die Eltern kritisieren das Vorgehen scharf, sprechen von einer grossen Belastung und widersprechen der Darstellung der Behörden.

Der Gesundheitszustand des Kindes hat sich inzwischen verbessert. Mehr anzeigen

Ein harmloser Mittagsschlaf endet in Österreich in einem Drama. An einem Samstag im Januar machte der 10 Monate alte Julian* zu Hause ein Schläfchen. Als die Mutter nur kurz den Raum verlässt, passiert das Unglück. «In dem Moment fiel er aus dem Bett», erzählt der Vater im Gespräch mit «Heute». Der Bub schlägt mit dem Kopf auf dem Fliesenboden auf.

Die Eltern zögern nicht und fahren sofort ins Spital nach Mödling (Ö). Dort folgt zunächst Entwarnung.

«Unauffälliger neurologischer Status»

Im Landesklinikum wird bei dem Baby ein «unauffälliger neurologischer Status» festgestellt. Die Diagnose: Contusio capitis – also eine Kopfprellung. Julian wird noch am selben Tag nach Hause geschickt.

Der Vater bleibt skeptisch: «Es waren drei Ärzte da. Ich habe darum gebeten, dass ein Ultraschall gemacht wird.» Doch ihm sei erklärt worden, auf der Kinderstation gebe es kein Ultraschallgerät, zudem sei eine Untersuchung nicht notwendig.

Die Beule am Kopf lässt die Eltern jedoch nicht los. Am Montagabend fahren sie in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt – und dort folgt die drastische Wende: Die Ärzte diagnostizieren eine Schädelfraktur von 0,12 Zentimetern.

Julian wird sofort stationär aufgenommen. Es folgen mehrtägige Überwachung, neurologische Untersuchungen, Ultraschall und CT.

Spital weist Vorwürfe zurück

Die Ärztliche Direktorin des Landesklinikums Baden-Mödling, Claudia Herbst, betont: «Medizinische Entscheidungen werden stets auf Basis des jeweils aktuellen klinischen Zustands getroffen. Unser oberstes Ziel ist die bestmögliche, sichere Versorgung.»

Auch die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur (LGA) nimmt Stellung. Das Kind habe bei der ersten Untersuchung keine auffälligen Symptome gezeigt, die Schwellung sei als Hämatom beurteilt worden. Die Eltern seien darüber informiert worden, dass eine solche Schwellung länger bestehen könne. Zudem habe man ihnen gesagt, sie könnten bei neuen Symptomen jederzeit wiederkommen.

«Meine Frau ist fix und fertig»

Für den Vater sind diese Erklärungen schwer nachvollziehbar. «Meine Frau ist fix und fertig», wird er von «Heute» zitiert. Im Spital Wiener Neustadt fühlte sich die Familie hingegen gut aufgehoben. Am Wochenende gaben die Ärzte erste Entwarnung. Eine Woche später, durfte Julian das Spital wieder verlassen. Er ist auf dem Weg der Besserung, ein Kontrolltermin steht noch an.

*Name geändert