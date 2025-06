Im Helikopter sucht ein Rettungsteam nach Opfern des Felssturzes in der Nähe des Bow-Gletschers im kanadischen Banff Nationalpark. KEYSTONE

Ein Felssturz im kanadischen Nationalpark hat am gestern Donnerstag eine Person getötet und drei weitere verletzt. Die Gesteinsbrocken sind auf einen Wanderweg niedergegangen.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Banff-Nationalpark in Kanada haben herabstürzende Felsen eine Wandergruppe getroffen. wobei eine Person starb und drei weitere verletzt wurden.

Der Vorfall ereignete sich nahe der Bow Glacier Falls, einem beliebten Wandergebiet etwa 200 Kilometer nordwestlich von Calgary. Mehr anzeigen

Im berühmten Banff National Park in Kanada haben herabstürzende Felsen eine Wandergruppe getroffen. Eine Person kam bei dem Vorfall am Donnerstag (Ortszeit) ums Leben, drei weitere wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Regierungschefin von Alberta, Danielle Smith, sagte, sie sei tief betrübt: «Wir denken an alle Beteiligten und wünschen ihnen Sicherheit, während wir auf weitere Details warten», schrieb sie in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Felsbrocken gehen auf Wanderweg nieder

Rettungskräfte waren am Nachmittag in den Park geeilt, nachdem sie die Meldung erhalten hatten, dass eine Gruppe von Wanderern von den Felsbrocken getroffen wurde. Der Ort in der Nähe der Bow Glacier Falls liegt nördlich von Lake Louise am Icefields Parkway, etwa 200 Kilometer nordwestlich der Stadt Calgary.

Der Bow-Glacier-Falls-Wanderweg ist eine neun Kilometer lange Strecke, die als moderate Herausforderung für Wanderer und Tagesausflügler gilt, darunter auch Familien. Die Behörde Parks Canada hat Besucher gebeten, das Gebiet zu meiden.