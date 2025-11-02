Beim Brand eines Ferraris in Lindau ZH ist am Samstagnachmittag hoher Sachschaden entstanden.
Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, alarmierte der Fahrzeuglenker die Feuerwehr um kurz nach 16.30 Uhr über die Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich. Er meldete demnach, sein Fahrzeug stehe in Lindau auf der Strasse und brenne. Die sofort ausgerückte Feuerwehr bekämpfte den Brand und konnte das Fahrzeug rasch löschen. Verletzt wurde niemand.
Durch den Brand entstand der Mitteilung zufolge ein Sachschaden von mehr als 100'000 Franken. Zudem verursachte der Brande an der Fahrbahneinrichtung einen Schaden von mehreren zehntausend Franken.
Ursache unklar
Die Brandursache ist noch unklar und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Wegen des Brandes und der starken Rauchentwicklung musste die Strasse bis etwa 20.45 Uhr gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.
Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau, der Unterhaltsdienst des kantonalen Tiefbauamts, sowie private Unternehmen für die Reinigung der Fahrbahn und zum Abschleppen des Fahrzeugs im Einsatz.
