Die Hauptbühne des Tomorrowland-Festivals steht in Flammen. Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Bild: X/El Financiero

Zwei Tage vor Beginn des Elektrofestivals Tomorrowland im belgischen Boom ist auf der Hauptbühne ein Feuer ausgebrochen. Bisher gebe es keine Verletzten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete, sind Rettungsdienste vor Ort. Der Schwerpunkt liege derzeit auf der Sicherheit der anwesenden Mitarbeiter.

Ein Grossteil der Hauptbühne steht in Flammen.

Feuerwehr und Polizei versuchen den Brand unter Kontrolle zu kriegen.

Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt.

Das Elektro-Festival hätte am kommenden Freitag beginnen sollen. Es handelt sich um eines der größten Festivals des Genres.

Das Tomorrowland-Festival in Boom ist eine der grössten Anlaufstellen für Fans von elektronischer Musik. 400'000 Menschen besuchten das Festival im vergangenen Jahr, dieses Jahr wurden grossen Namen wie David Guett, Robin Schulz und Deadmau5 erwartet.

Doch zwei Tage vor dem geplanten Beginn des belgischen Festivals der Schock: Während der Vorbereitungen ist ein gigantischer Brand ausgebrochen. Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen, dass die Hauptbühne von dem Feuer nahezu vollständig erfasst worden ist.

🚨BREAKING: Massive blaze engulfed the main stage at Tomorrowland festival in Belgium, set to begin this Friday. pic.twitter.com/TWgMXUi02x — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 16, 2025

Grossaufgebot von Polizei und Feuerwehr vor Ort

Die Veranstalter*innen des Tomorrowland bestätigten den Brand. Rettungskräfte seien vor Ort.« Unsere oberste Priorität ist jetzt die Sicherheit», wird Festivalsprecherin Debby Wilmsen vom niederländischen Telegraaf zitiert.

Bisher gebe es keine Verletzten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete, sind Rettungsdienste vor Ort. Der Schwerpunkt liege derzeit auf der Sicherheit der anwesenden Mitarbeiter. Bilder in den sozialen Medien zeigen eine dichte Rauchwolke sowie ein Feuer auf der linken Seite der Bühne.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Anwohner*innen wurden dazu aufgefordert, alle Fenster und Türen zu schliessen. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und überwacht das Feuer aus der Luft mit Drohnen. Die Feuerwehr versucht ein Übergreifen der Flammen auf die Vegetation hinter der Bühne sowie auf ein Zelt des Festivals in unmittelbarer Nähe zu verhindern.

Festival soll ohne Hauptbühne stattfinden

Wie die Veranstalter*innen später am Abend bekannt gaben, wird das Festival trotzdem stattfinden, allerdings ohne Hauptbühne. Der Campingbereich DreamVille werde am morgigen Donnerstag wie geplant öffnen. Man arbeite an Lösungen für das Festivalwochenende. Sie bestätigten ausserdem, dass niemand bei dem Vorfall verletzt worden sei.

Das Feuer-Inferno in Belgien erinnert an den Grossbrand bei einer Livestream-Übertragung des belgischen Tomorrowland-Festivals in Barcelona im Jahr 2017. Damals stand die Hauptbühne plötzlich in Flammen. 20’000 Besuchern wurden vom Gelände evakuiert. Als Auslöser wurde ein Schaden in der Pyrotechnik-Anlage vermutet. Zu schweren Verletzungen unter den Festivalbesuchern kam es nicht. Etwa 20 Menschen mussten wegen Angstzuständen und leichter Prellungen behandelt werden.

Im Jahr 2017 wurde das belgische Tomorrowland-Festival per Livestream auf einem Musikfestival in Barcelona übertragen. Plötzlich ging die Bühne in Flammen auf. Archivbild: Keystone

Das Tomorrowland ist mit mehreren hunderttausend Besuchern eines der grössten Elektrofestivals weltweit. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto «Orbyz» und soll nach früheren Angaben an zwei Wochenenden (18. bis 20. und 25.–27. Juli) stattfinden.

Diese Meldung wurde zuletzt um 21.35 Uhr umfassend aktualisiert.

