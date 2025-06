Pariserinnen und Pariser feiern am 21. Juni das Fête de la Musique. KEYSTONE

Das Innenministerium berichtet, dass 145 Personen während der Fête de la Musique in Frankreich mit Nadeln attackiert wurden.

Koordinierte Angriffe? Landesweit gab es während der diesjährigen Veranstaltung 145 Attacken mit Nadelstichen.

In diesem Zusammenhang gab es zwölf Festnahmen. Entsprechende toxikologische Abklärungen laufen. Mehr anzeigen

Die französische Polizei hat zwölf Verdächtige festgenommen, nachdem 145 Menschen während des jährlichen Strassenmusik-Festivals Fête de la Musique von Spritzenattacken berichtet haben, teilten die Behörden am gestrigen Sonntag laut Nachrichtenagentur AFP mit.

Am Samstagabend am 21. Juni strömten Millionen von Menschen in ganz Frankreich auf die Strassen, um das Festival zu feiern, wobei die Behörden von «beispiellosen Menschenmengen» in Paris sprachen.

Bereits im Vorfeld hatten Beiträge in sozialen Medien dazu aufgerufen, Frauen während der Feierlichkeiten ins Visier zu nehmen.

Laut Innenministerium meldeten 145 Opfer im ganzen Land, mit Nadeln gestochen worden zu sein. In Paris wurden 13 Fälle gemeldet. Die Behörden äusserten sich nicht dazu, ob es sich um sogenannte Nadelstiche mit K.-o.-Tropfen wie Rohypnol oder GHB handelte.

Diese werden von Angreifern genutzt, um Opfer zu verwirren oder bewusstlos zu machen und sie so für sexuelle Übergriffe anfällig zu machen.

370 Festnahmen – 12 wegen möglicher Nadelstiche

«Einige Opfer wurden für toxikologische Tests ins Krankenhaus gebracht», erklärte das Ministerium. In Paris wurden Ermittlungen eingeleitet, nachdem drei Personen, darunter ein 15-jähriges Mädchen und ein 18-jähriger Mann, berichteten, in separaten Vorfällen in Paris gestochen worden zu sein. Alle drei fühlten sich unwohl.

Unter den zwölf Festgenommenen befanden sich vier Personen in der südwestlichen Stadt Angoulême, die verdächtigt werden, etwa 50 Opfer ins Visier genommen zu haben, sagte eine Polizeiquelle. Abgesehen von diesen Verdächtigen wurden während des Festivals mehr als 370 Personen wegen verschiedener Anklagen festgenommen, darunter fast 90 in Paris.

Vierzehn Teilnehmer der Feierlichkeiten wurden schwer verletzt, darunter ein 17-Jähriger, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er mit Stichwunden im Unterbauch auf der Strasse sitzend gefunden wurde. Der Präfekt der Pariser Polizei, Laurent Nuñez, erklärte, dass «kein schwerwiegender Vorfall gemeldet wurde».

