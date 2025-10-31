Schreckmoment auf Nil-Kreuzfahrt: Feuer bricht auf Touristenschiff aus – 250 Passagiere evakuiert Kurz nach dem Start einer Nil-Kreuzfahrt brach in der Küche eines Touristenschiffs ein Feuer aus. Die rund 250 Gäste und Besatzungsmitglieder kamen mit dem Schrecken davon. 31.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einem Nil-Kreuzfahrtschiff mit 250 Touristen brach kurz nach Reisebeginn ein Feuer aus.

Das Feuer entstand in der Schiffsküche, die genaue Ursache ist noch unbekannt.

Alle Passagiere und Crewmitglieder wurden rechtzeitig evakuiert und blieben unverletzt.

250 Touristen freuen sich, eine Abenteuerreise mit dem Kreuzfahrtschiff auf dem Nil zu machen. Eine zwölftägige Reise ist geplant. Mit Start am 28. Oktober in Luxor. Doch plötzlich bricht auf dem Luxusschiff ein Feuer aus.

Der Grund dafür ist bisher unbekannt, doch das Feuer wurde in der Schiffsküche entfacht.

Alle Touristen und Besatzungsmitglieder mussten schnellstens evakuiert werden. Wie sich später herausstellte, entkamen sie einer Katastrophe.

