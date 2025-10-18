  1. Privatkunden
Aufwendiger Rettungseinsatz Feuerwehr befreit 13-Jährige aus Wäschetrockner

dpa

18.10.2025 - 16:26

Die Feuerwehr befreit eine 13-Jährige mit Hilfe einer hydraulischen Schere aus einem Wäschetrockner.

Bild: dpa

Mit Schmerzen und immer wieder zufallenden Augen: Ein Mädchen steckt im Wäschetrockner fest. Erst schweres Gerät bringt die Rettung.

,

DPA, Redaktion blue News

18.10.2025, 16:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei Wien musste die Feuerwehr ein 13-jähriges Mädchen aus einem Wäschetrockner befreien, in den es hineingeklettert war.
  • Da einfache Befreiungsversuche scheiterten, wurde das Gerät mit schwerem Werkzeug zerlegt, während sich der Zustand des Kindes zunehmend verschlechterte.
  • Das Mädchen kam mit Schmerzen in Arm, Schulter und Bauch ins Krankenhaus, die Hintergründe des Vorfalls sind unklar.
Mehr anzeigen

In Österreich ist ein 13-jähriges Mädchen in einem aufwendigen Rettungseinsatz aus einem Wäschetrockner gerettet worden. Wie die Feuerwehr der Stadt Mödling bei Wien am Samstag mitteilte, war das Kind am Vortag in das Gerät geklettert, konnte aber nicht selbstständig wieder hinaus. 

Die Einsatzkräfte rückten am Freitagabend aus und versuchten zunächst, die 13-Jährige ohne technische Hilfsmittel zu befreien. Nachdem dies keinen Erfolg gebracht hatte, wurde der Trockner zerlegt und die Trommel freigelegt. 

Zustand des Mädchens verschlechterte sich während des Einsatzes

Inzwischen verschlechterte sich der Zustand des Mädchens. Es klagte über Schmerzen, und ihre Augen fielen immer wieder zu, wie ein Mödlinger Feuerwehrmann schilderte. Deshalb sei schliesslich eine hydraulische Schere zum Einsatz gekommen, um letzte Verkleidungsteile zu entfernen und das Kind zu bergen, sagte er. 

Die 13-Jährige wurde mit Schmerzen im Arm-, Schulter- und Bauchbereich in ein Krankenhaus gebracht. Warum sie in den Trockner geklettert war und wie lange sie bis zum Eintreffen der Feuerwehr dort war, war vorerst nicht bekannt.

