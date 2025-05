48 Jahre alte Zigipackung führt zu Verhaftung in Mordfall

Dieses Foto der Staatsanwaltschaft von Santa Clara County zeigt den Innenraum des Volkswagens in San Jose. Ein Daumenabdruck auf Zigaretten hat fast ein halbes Jahrhundert nach der Ermordung der jungen Kalifornierin zu einer Verhaftung geführt. Santa Clara County District Attorney's Office via AP/Keystone

Es ist 1977. Nach einem Abend in einer Bar wird eine junge Mutter stranguliert auf dem Rücksitz ihres Autos gefunden. Schnell ergeben sich Hinweise, doch die Ermittlungen laufen ins Leere. Ein halbes Jahrhundert später haben Ermittler andere Möglichkeiten.

AP/toko dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 48 Jahre nach der Ermordung einer jungen Mutter in Kalifornien könnten ein Fingerabdruck auf einer Zigarettenschachtel zur Aufklärung führen.

Am Freitag wurde ein 69-Jähriger verhaftet, der Jeanette Ralston umgebracht haben könnte.

Sie wurde am 1. Februar 1977 erwürgt auf dem Rücksitz ihres Autos gefunden.

Der Fingerabdruck hat im Herbst im aktualisierten System des FBI zu einem Treffer geführt. Mehr anzeigen

Ein Fingerabdruck auf einer Zigarettenschachtel könnte fast ein halbes Jahrhundert nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Kalifornien einen ungelösten Fall aufklären. Wie die Staatsanwaltschaft im Bezirk Clara County in Ohio mitteilte, wurde am Freitag ein 69-Jähriger verhaftet, der Jeanette Ralston umgebracht haben könnte. Sie war am 1. Februar 1977 erwürgt auf dem Rücksitz ihres Autos gefunden worden. Nach dem Zugriff in Jefferson, Ohio, sei der Mann nach Kalifornien überführt worden. Zur Last gelegt werde ihm Mord.

Der Abdruck eines Daumens auf einer Zigarettenschachtel, die in dem Wagen gefunden wurde, habe im Herbst im aktualisierten System des FBI zu einem Treffer geführt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Anfang des Jahres seien Beamte der Staatsanwaltschaft und der Polizei im kalifornischen San Jose, wo sich die Tat ereignete, nach Ohio gereist, um DNA-Proben bei dem Verdächtigen zu nehmen. Diese hätten mit Spuren übereingestimmt, die unter Ralstons Fingernägeln und an einem langärmligen Shirt gefunden worden seien, mit dem die Mutter eines damals sechsjährigen Sohnes stranguliert worden sei. Es gebe Hinweise auf einen sexuellen Übergriff.

«Jeden Tag sind Kriminelle ihrer Ergreifung näher»

«Die forensische Wissenschaft entwickelt sich täglich weiter, und jeden Tag sind Kriminelle ihrer Ergreifung näher», sagte Staatsanwalt Jeff Rosen. «Fälle können alt werden und in Vergessenheit geraten. Wir vergessen nicht und geben nicht auf.»

Das Auto mit der Leiche war im Carport-Bereich eines Wohnkomplexes in der Nähe der Bar gefunden worden, in der Ralston nach Angaben von Freunden zuletzt lebend gesehen wurde. An dem Wagen gab es Spuren einer erfolglosen Brandstiftung. Ralstons Freunde sagten damals aus, sie hätten gesehen, wie sie am Vorabend die Bar mit einem unbekannten Mann verlassen habe. Nach zehn Minuten habe sie zurückkommen wollen. Das sei nie passiert. Anhand von Zeugenaussagen wurde ein Verdächtigenprofil erstellt. Weil die Ermittlungen ins Leere liefen, wurde der Fall schliesslich zu den Akten gelegt.

Im Jahr 1977 war der Verdächtige als Soldat etwas mehr als 100 Kilometer südlich von San Jose stationiert. Im Jahr darauf wurde er wegen eines Mordversuchs zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Ralstons Sohn Allen Ralston sagte dem Sender WOIO-TV, er sei dankbar und erleichtert, dass es endlich zu einer Verhaftung gekommen sei. «Ich bin einfach froh, dass es jemand wichtig genommen hat», sagte er.