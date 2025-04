Handy geht während Landung in Flammen auf

An Bord einer Hawaiian Airlines-Maschine brannte ein Handy (Symbolbild). sda

Ein brennendes Handy sorgt für Unruhe unter den 140 Passagieren eines Fluges nach Tokio an Bord eines Fluges der Hawaiian Airlines.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Handy fing während des Landeanflugs eines Hawaiian-Airlines-Flugs von Honolulu nach Tokio Feuer und verursachte Unruhe an Bord.

Die Crew reagierte schnell, löschte den Brand trotz erschwerter Bedingungen, da das Gerät im Sitz feststeckte und sich das Flugzeug im Sinkflug befand.

Das Feuer konnte ohne Verletzte gelöscht werden, das Flugzeug landete sicher und eine Evakuierung war nicht nötig. Mehr anzeigen

Ein unerwarteter Vorfall ereignete sich an Bord eines Hawaiian Airlines Fluges von Honolulu nach Tokio, als ein Handy während des Landeanflugs Feuer fing. Die Crew reagierte schnell und löste Alarm aus, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Die Herausforderung bestand darin, dass das Flugzeug sich bereits im Sinkflug befand und das Handy im Sitz feststeckte.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, dem 28. April, in einem Airbus A330-200. Laut Medienberichten meldeten die Mitarbeiter an Bord den Vorfall sofort und begannen mit den Löscharbeiten. Die Passagiere mussten trotz der Flammen angeschnallt bleiben, was die Situation zusätzlich erschwerte.

Keine verletzten Passagier dank Crew

Glücklicherweise gelang es der Crew, das Feuer zu löschen und das Handy in einem feuerfesten Behälter zu sichern. Das japanische Verkehrsministerium berichtete, dass das Flugzeug ohne weitere Zwischenfälle landete und keine Notevakuierung erforderlich war. Es gab keine Verletzten.

Ursachen für brennende Handys können Überladung, Kurzschlüsse oder mechanische Schäden sein.

Mehr Videos aus dem Ressort