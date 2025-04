Ein neugieriges Büsi in einem Lebensmittelladen in der Bronx. Levine-Roberts/Sipa USA/Imago

Die Ladenbüsis sind bei New Yorker Kunden beliebt, verstossen allerdings gegen Hygienevorschriften. Dabei tragen sie ihren Teil zum Erfolg der kleinen Geschäfte bei.

AP/toko dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bodega-Büsis haben bei Kunden in New Yorker Länden Kult-Status, verstossen jedoch gegen Hygienevorschriften.

Den Ladeninhabern drohen Geldbussen, wenn die Büsis erwischt werden.

Bei einer Petition, die Ladenbetreiber schützen vor Strafen schützen wollte, kamen 10'000 Unterschriften zusammen. Mehr anzeigen

Sie faulenzen in Schaufenstern, schleichen zwischen Regalen hindurch und hoffen auf die eine oder andere Streicheleinheit: «Bodega-Büsis» werden von den Kunden der New Yorker Kioske und Delikatessenläden geliebt. Vom Gesetz allerdings weniger, denn das verbietet den meisten Tieren den Zutritt zu Läden, in denen Lebensmittel verkauft werden.

Den Besitzern drohen Geldstrafen, wenn ihr Büsi sich in der Nähe von Thunfischdosen und Toilettenpapier zusammenrollt – und dabei erwischt wird.

Petition soll Ladeninhaber schützen

Die prekäre rechtliche Lage der Vierbeiner rückte erneut ins Rampenlicht, weil im Internet eine Petition kursierte, mit der die Ladeninhaber vor Geldstrafen der Stadtverwaltung geschützt werden sollen. Immerhin mehr als 10'000 Unterschriften kamen zusammen. Die Inspektion von Bodegas fällt jedoch in die Zuständigkeit des Bundesstaates New York.

Dort teilte das zuständige Ministerium mit, man wolle die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit gewährleisten. Allerdings könnten die Kontrolleure «pädagogische Ressourcen» sowie einen Aufschub anbieten, bevor Bussgelder verhängt würden.

Büsis locken Kunden an

Tierfreunde argumentieren, dass die Büsis zur Reinlichkeit beitrügen, weil sie allgegenwärtige New Yorker Schädlinge wie Nagetiere und Kakerlaken abschrecken. Mancher Ladenbesitzer sieht die Hauptaufgabe der Büsis allerdings darin, Kundschaft anzulocken.

In einer Bodega in Greenpoint im Stadtteil Brooklyn wurde ein flauschiges grau-weisses Büsi namens Mimi zu einer noch grösseren Attraktion, nachdem ein Kunde ein Video auf TikTok gepostet hatte. Mehr als neun Millionen Mal wurden die Aufnahmen angesehen.

Sydney Miller, die Kundin, die das Video veröffentlichte, sagt, dank der Erfahrung habe sie eine Freundschaft zu Mimis Halter Asam Mohammad aufgebaut, einem jemenitischen Einwanderer, der erst vor ein paar Jahren in die USA kam.

«Letztendlich sind die Büsis ein Symbol für die Bildung einer Gemeinschaft und die besondere, einzigartige Art der Verbindung, die in einer Stadt wie New York entsteht», sagt Miller. Und nicht nur Mimi ist inzwischen ein Star, auch einer von ihren Nachkommen, ein weisses Fellknäuel namens Lily. «Früher war es Mimi, aber jetzt sind sie alle berühmt», sagt Mohammad.

Kunde wollte Büsi kaufen

Ein weiteres Junges von Mimi, Lionel, hat sich in einer nahe gelegenen Bodega niedergelassen, die derselben Familie gehört. Er ist dort mehr als Verkäufer oder Schädlingsbekämpfer. Während des Ramadans lenkt er mit seinem Spiel Mohammads Cousin Ala Najl von seinem Hunger vor Sonnenuntergang ab. «Ja, er hilft mir dabei», sagt Najl.

In einer anderen Bodega in Greenpoint sagt Ladenbesitzer Salim Yafai, sein Kater Reilly sei so beliebt, dass ein langjähriger Kunde ihn sogar kaufen wollte: «Ich sagte 10'000 Dollar. Er sagte 1000 Dollar. Ich sagte: Nein.»