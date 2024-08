So gefährlich ist das Reisen per Flugzeug wirklich

Ob die neue Studie zur hohen Flugsicherheit Menschen mit Flugangst beruhigt? (Symbolbild) Bild: Imago/Dreamstime

Eine aktuelle Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zeigt, dass Flugreisen weltweit sicherer denn je sind. Die Forschung bestätigt, dass das Risiko, bei einem Flug ums Leben zu kommen, kontinuierlich sinkt.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flug zu sterben, sinkt jährlich um etwa 7 Prozent.

Das Risiko, im kommerziellen Flugverkehr zu sterben, lag zwischen 2018 und 2022 bei 1 pro 13,7 Millionen Passagieren weltweit.

In Ländern wie den USA und der Schweiz ist die Flugsicherheit besonders hoch.

Die positiven Entwicklungen basieren auf umfangreichen Daten von Organisationen wie der Flight Safety Foundation und der Weltbank. Mehr anzeigen

Viele Menschen verspüren Unbehagen beim Fliegen, besonders wenn das Flugzeug wackelt oder unbekannte Geräusche zu hören sind. Tatsächlich leiden geschätzt 10 bis 40 Prozent der Bevölkerung unter Flugangst, wie eine Studie in der Zeitschrift «Frontiers in Psychology» zeigt.

Doch es gibt gute Nachrichten: Eine neue Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zum Thema Flugsicherheit gibt Entwarnung. Laut den Ergebnissen wird das Fliegen weltweit immer sicherer.

«Man könnte meinen, es gäbe ein nicht reduzierbares Risikoniveau, unter das wir nicht kommen können», erklärt Arnold Barnett, Experte für Flugsicherheit und -betrieb sowie Mitautor der Studie in «20 Minuten».

«Und doch sinkt die Wahrscheinlichkeit, während einer Flugreise zu sterben, jährlich um etwa 7 Prozent und verringert sich alle zehn Jahre um den Faktor zwei.»

Flugsicherheit dank stetiger Innovationen

Die Studie, die im «Journal of Air Transport Management» veröffentlicht wurde, zeigt tatsächlich beeindruckende Zahlen: Das Risiko, im kommerziellen Flugverkehr zu sterben, lag zwischen 2018 und 2022 bei 1 pro 13,7 Millionen Passagieren weltweit.

Dies stellt einen Rückgang gegenüber 1 pro 7,9 Millionen Passagieren in den Jahren 2008 bis 2017 dar und markiert eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu 1 pro 350'000 Passagieren in den Jahren 1968 bis 1977.

Kurz gesagt, das Fliegen ist seit den späten 1960er-Jahren in jedem Jahrzehnt nahezu doppelt so sicher geworden. Die Forschenden sehen den Grund für diese Entwicklung in den stetigen Innovationen, die zur Verbesserung der Flugsicherheit beitragen.

Zum Vergleich: 2023 kam es auf Schweizer Strassen zu 18'254 Unfällen mit Personenschaden. Dabei wurden 236 Menschen getötet.

Schweizer Fluggesellschaft ist besonders sicher

Für die Studie wurden umfangreiche Daten von der Flight Safety Foundation, der Weltbank und der International Air Transport Association (IATA) ausgewertet.

Eine weitere interessante Erkenntnis der Studie ist die geografische Verteilung der Flugsicherheit. In einigen Teilen der Welt, insbesondere in den Vereinigten Staaten, der EU und anderen europäischen Ländern wie der Schweiz, ist Fliegen besonders sicher.

Mehr zum Thema