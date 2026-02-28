In Genf ist am Freitagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) KEYSTONE/Urs Flueeler

Eine kurze Flucht endet tödlich: Sekunden entscheiden über Leben und Tod auf einer Genfer Kreuzung. Zurück bleiben Fragen – und ein erster Verkehrstoter auf den Genfer Strassen im neuen Jahr.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Motorradfahrer flieht in Genf vor einer Polizeikontrolle und verunglückt tödlich.

Der Mann kollidiert an einer Kreuzung mit einem Auto und stirbt noch am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft untersucht die Umstände des Vorfalls. Mehr anzeigen

In Genf ist am Freitagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann war zuvor vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und an einer Kreuzung mit einem Auto kollidiert.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend kurz nach 19.20 Uhr, wie die Genfer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Demnach wollte eine Patrouille den Motorradfahrer auf einem Parkplatz an der Route de Vessy kontrollieren. Während der Kontrolle ergriff der Mann auf seinem Motorrad die Flucht.

Dabei kollidierte er an einer Kreuzung mit einem Personenwagen. Der Motorradfahrer prallte mit dem Vorderrad in die rechte vordere Seite des Autos. Der Mann mit Jahrgang 1977 stürzte und verstarb trotz der Versorgung durch die Rettungskräfte noch auf der Unfallstelle. Die beiden Insassinnen des Autos blieben unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Vorfalls zu klären. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um das erste Todesopfer auf den Genfer Strassen im Jahr 2026.