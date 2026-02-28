  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kollision auf Kreuzung Flucht vor einer Polizeikontrolle in Genf endet tödlich

SDA

28.2.2026 - 17:55

In Genf ist am Freitagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)
In Genf ist am Freitagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)
KEYSTONE/Urs Flueeler

Eine kurze Flucht endet tödlich: Sekunden entscheiden über Leben und Tod auf einer Genfer Kreuzung. Zurück bleiben Fragen – und ein erster Verkehrstoter auf den Genfer Strassen im neuen Jahr.

Keystone-SDA

28.02.2026, 17:55

28.02.2026, 18:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Motorradfahrer flieht in Genf vor einer Polizeikontrolle und verunglückt tödlich.
  • Der Mann kollidiert an einer Kreuzung mit einem Auto und stirbt noch am Unfallort.
  • Die Staatsanwaltschaft untersucht die Umstände des Vorfalls.
Mehr anzeigen

In Genf ist am Freitagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann war zuvor vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und an einer Kreuzung mit einem Auto kollidiert.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend kurz nach 19.20 Uhr, wie die Genfer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Demnach wollte eine Patrouille den Motorradfahrer auf einem Parkplatz an der Route de Vessy kontrollieren. Während der Kontrolle ergriff der Mann auf seinem Motorrad die Flucht.

Dabei kollidierte er an einer Kreuzung mit einem Personenwagen. Der Motorradfahrer prallte mit dem Vorderrad in die rechte vordere Seite des Autos. Der Mann mit Jahrgang 1977 stürzte und verstarb trotz der Versorgung durch die Rettungskräfte noch auf der Unfallstelle. Die beiden Insassinnen des Autos blieben unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Vorfalls zu klären. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um das erste Todesopfer auf den Genfer Strassen im Jahr 2026.

Meistgelesen

Iran droht: «Alle US-Stützpunkte sind jetzt Angriffsziele» +++ Offenbar hochrangige Personen getötet
Luxus-Hotel in Dubai steht nach Raketenangriff in Flammen
«Wir sehen das Ende der alten Ordnung im Nahen Osten»
Odermatt zieht mit Hermann Maier gleich – Ösi-Abfahrtsleiden geht weiter
Das ändert sich im März in der Schweiz