Flugzeug muss in Irland landen, weil Laptop in Sitz feststeckt

Weil der Laptop eines United-Airlines-Passagiers in seinem Sitz feststeckte, musste ein Flieger auf dem Weg von Zürich nach Chicago in Irland zwischenlanden. Grund dafür war ein Sicherheitsrisiko.

Erneut sorgt ein Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine für Schlagzeilen. Diesmal trifft die Schuld aber nicht den Flugzeughersteller, sondern einen Fluggast: Weil der Laptop eines Passagiers in der Businessclass noch unbekannten Gründen im Sitz stecken blieb, musste das United-Flugzeug am Sonntag auf dem Weg von Zürich nach Chicago in Irland zwischenzulanden.

Es habe ein «potenzielles Sicherheitsrisiko» für die 157 Passagiere und zehn Besatzungsmitglieder bestanden, erklärt United Airlines dem Portal «View from the wing».

Hintergrund ist ein möglicher Brand der Lithiumionenbatterie des Elektrogeräts. Weil weder Crew noch der Passagier an den Laptop gelangen konnten, hätte ein Feuer nicht gelöscht werden können.

Am Flughafen im irischen Shannon hatten auch die Ingenieure Mühe, den Laptop freizubekommen. Letztlich musste die Fracht aus dem Laderaum entfernt werden, um von unter der Passagierkabine an den Laptop zu gelangen. Deshalb dauerte der Zwischenstopp so lange, dass der Flug gecancelt werden musste.