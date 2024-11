Eine Maschine der US-Fluggesellschaft Spirit Airlines wurde bei der Landung auf dem Flughafen von Port-au-Prince in Haiti von Schüssen getroffen. Die Passagiere blieben unverletzt. KEYSTONE/ALLISON DINNER

Ein Flugzeug aus Florida wurde bei der Landung in Haiti von Schüssen getroffen, was zu einer Umleitung führte. Eine Flugbegleiterin erlitt leichte Verletzungen.

sda SDA

Ein Flugzeug der US-Fluggesellschaft Spirit Airlines, das von Fort Lauderdale in Florida nach Port-au-Prince in Haiti unterwegs war, wurde bei der Landung von Schüssen getroffen. Der Vorfall ereignete sich am Montag und führte dazu, dass eine Flugbegleiterin leicht verletzt wurde. Die Maschine wurde daraufhin sicher in die benachbarte Dominikanische Republik umgeleitet.

Nach einer Inspektion des Flugzeugs wurden Schäden festgestellt, die auf die Schüsse zurückzuführen sind, wie der «Miami Herald» berichtete. Glücklicherweise blieben die Passagiere unverletzt. Spirit Airlines hat als Reaktion auf den Vorfall alle Flüge nach Haiti vorerst ausgesetzt und die beschädigte Maschine aus dem Verkehr gezogen. Die Passagiere sollten nach Fort Lauderdale zurückgebracht werden.

Politische Spannungen in Haiti

Der Vorfall ereignete sich zu einem kritischen Zeitpunkt für Haiti, da am selben Tag der Geschäftsmann Alix Didier Fils-Aimé als neuer Regierungschef vereidigt wurde. Diese politische Veränderung folgte auf die Entscheidung des haitianischen Übergangsrats, den bisherigen Ministerpräsidenten Garry Conille nach nur fünf Monaten im Amt abzulösen. Die Sicherheitslage in Haiti bleibt angespannt, was durch den Vorfall mit dem Flugzeug weiter unterstrichen wird.

sda