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Ungewöhnliche Geruchsentwicklung Flugzeug der Swiss muss in Belgien notlanden

SDA

6.4.2026 - 23:41

Wegen eines ungewöhnlichen Geruchs in der Bordküche landete ein Swiss-Flug in Brüssel. (Archivbild)
Wegen eines ungewöhnlichen Geruchs in der Bordküche landete ein Swiss-Flug in Brüssel. (Archivbild)
Bild: Keystone

Ein Flugzeug der Swiss musste am Flughafen Brüssel notlanden. Grund dafür war eine ungewöhnliche Geruchsentwicklung in der vorderen Bordküche.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

06.04.2026, 23:41

06.04.2026, 23:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen eines ungewöhnlichen Geruchs in der Bordküche musste eine Maschine der Swiss in Brüssel notlanden.
  • 168 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder mussten das Flugzeug verlassen.
  • Die Passagiere wurden laut einer Swiss-Sprecherin in Hotels untergebracht.
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Ein Flugzeug der Swiss ist am Montagabend wegen einer ungewöhnlichen Geruchsentwicklung in der vorderen Bordküche am Flughafen Brüssel notgelandet. Die 168 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder verliessen das Flugzeug auf normalem Weg, wie eine Sprecherin mitteilte.

Beim Vorfall sei niemand verletzt worden, sagte die Swiss-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Als Vorsichtsmassnahme habe der Flughafen die Feuerwehr aufgeboten, was in solchen Situation Standard sei. Die Sprecherin bestätigte damit einen Bericht der belgischen Nachrichtenagentur Belga.

Passagiere wurden in Hotels untergebracht

Der Flug war demnach von London nach Zürich unterwegs. Die Passagiere wurden laut der Sprecherin in Hotels untergebracht. Die Fluggesellschaft kümmere sich um die Umbuchungen ihrer Reisen. Swiss bedaure die Unannehmlichkeiten aufrichtig, die den Passagieren durch diese ausserplanmässige Landung entstanden sei, teilte die Sprecherin weiter mit.

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