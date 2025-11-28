  1. Privatkunden
Nicole Agostini

Video zeigt Malheur: Passagierjet rutscht von Rollbahn und bleibt im Schnee stecken

In Litauen endete ein Routineflug von Warschau nach Vilnius mit einer ungewollten Pause im Schnee: Eine LOT-Polish-Airlines-Maschine konnte nach der Landung nicht mehr selbstständig zum Gate rollen.

In Litauen endete ein Routineflug von Warschau nach Vilnius mit einer ungewollten Pause im Schnee: Eine LOT-Polish-Airlines-Maschine konnte nach der Landung nicht mehr selbstständig zum Gate rollen.

28.11.2025, 16:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Flugzeug der LOT Polish Airlines landete am 25. November 2025 sicher in Vilnius, Litauen.
  • Nach der Landung konnte die Maschine jedoch nicht direkt zu ihrem vorgesehenen Standplatz rollen.
  • Die Ursache für die Verzögerung war, dass das Flugzeug ins Rutschen geriet, von der Rollbahn abkam und im Schnee steckenblieb.
Mehr anzeigen

Ein Flugzeug der LOT Polish Airlines landet am 25. November erfolgreich auf der schneebedeckten Piste. Auf dem Weg zum Standplatz gerät die Maschine aber von ihrem Weg ab. In der Kurve rollt sie geradeaus und bleibt auf der weissen Wiese stecken. 

Die Rutschpartie und die darauffolgende Rettungsaktion siehst du im Video. So viel vorweg: Es gab keine Verletzten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Panikattacken, Albträume und Angstbisi ade – «So wurde ich endlich meine Flugangst los»

Seit 25 Jahren hat blue News Redaktorin Fabienne Berner Angst vorm Fliegen. Deshalb nahm sie an einem Flugangst-Seminar teil. Wie so ein Coaching abläuft und ob es auch etwas geholfen hat, erfährst du im Video.

09.04.2025

