Eine solche Boeing 787 der Latam Airlines hatte in Australien einen sehr holprigen Flug. KEYSTONE

Mindestens 50 Personen sind auf einem inner-australischen Flug verletzt worden, als die Boeing einer chilenischen Fluggesellschaft plötzlich abgesackt ist.

Bei einem Vorfall während eines Fluges von Sydney in Australien nach Auckland in Neuseeland sind am Montag mindestens 50 Menschen verletzt worden.

Grund sei ein technisches Ereignis während des Fluges gewesen, das eine starke Bewegung verursacht habe, teilte die chilenische Fluggesellschaft Latam Airlines mit. Die Passagiere wurden bei der planmässigen Landung in Auckland von Sanitätern in Empfang genommen.

13 Personen ins Spital

Etwa 50 Menschen wurden an Ort und Stelle behandelt, die meisten von ihnen hatten leichte Verletzungen. 13 wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher des Rettungsdienstes sagte. Ein Patient befinde sich vermutlich in ernstem Zustand.

Nach Angaben von Passagieren waren mehrere Menschen an Bord nicht angeschnallt, als Flug LA800 plötzlich abgesackt sei. Die Boeing 787-9 Dreamliner sollte nach der Landung in Auckland nach Santiago de Chile weiterfliegen.

«Latam bedauert die Unannehmlichkeiten und Verletzungen, die diese Situation für die Passagiere mit sich gebracht hat», hiess es in der Mitteilung der Fluggesellschaft.

AP/phi