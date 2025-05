36 Stunden harrten die Insassen bis zu ihrer Rettung im Sumpf aus. Instagram/mindefbolivia

Ein Kleinflugzeug stürzt in den bolivianischen Amazonas – und landet mitten in einem Alligatorensumpf. Doch fünf Menschen überleben das Unglück auf dramatische Weise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Kleinflugzeug stürzte in Bolivien nahe eines Alligatorennests ab, nachdem der Pilot technische Probleme gemeldet hatte.

Alle fünf Insassen – der Pilot, drei Frauen und ein Kind – überlebten und harrten 36 Stunden im Sumpfgebiet aus.

Die Rettung erfolgte spektakulär per Helikopter, nachdem Fischer die Vermissten entdeckt hatten. Mehr anzeigen

Was wie ein Actionfilm klingt, ist Realität: Am Mittwoch ist ein Kleinflugzeug in Bolivien abgestürzt. An Bord: der Pilot, drei Frauen und ein Kind. Alle überleben das Unglück, wie «CNN» berichtet.

Der Flug sollte von der Gemeinde Baures im Norden Boliviens nach Trinidad führen – doch nur eine Stunde nach dem Start meldete der Pilot technische Probleme. Kurz darauf brach der Kontakt ab, wie das Verteidigungsministerium mitteilt.

Das Flugzeug ging in einem schwer zugänglichen Sumpfgebiet nieder – ausgerechnet in der Nähe eines Alligatorennests. Der 27-jährige Pilot schaffte eine Notlandung.

Von seinem Spitalbett aus schilderte er dem Sender «Unitel» das Überleben: «Dank des ausgelaufenen Treibstoffs wurde das Wasser verschmutzt – der Geruch hielt die Alligatoren fern.» Ganz sicher sei das aber nicht gewesen, die Tiere seien gefährlich nahegekommen.

«Wir haben vor Glück geweint»

Die Überlebenden harrten ganze 36 Stunden aus – mit nichts als Schokolade und Maniokmehl als Nahrung. Suchflüge überflogen sie zunächst erfolglos. Erst am Freitag entdeckten Fischer die Vermissten und alarmierten die Rettungskräfte. Ein vom Verteidigungsministerium veröffentlichtes Video zeigt die spektakuläre Bergung mit einem Helikopter.

Ernsthaft verletzt wurde niemand. Alle Insassen wurden nach Trinidad ausgeflogen. Eine der Frauen sagte nach ihrer Rettung: «Wir haben alle vor Glück geweint, weil wir am Leben sind. Mit blauen Flecken, aber am Leben und sehr glücklich. Dank Gott und dem schnellen Denken und der Intelligenz des Piloten.»