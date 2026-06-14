Nach Angaben des Katastrophenschutzes kamen der Pilot und elf Hobby-Fallschirmspringer bei einem Fluzeugabsturz im US-Bundesstaat Missouri ums Leben. Screenshot X

Ein Flugzeug mit zwölf Menschen an Bord stürzt kurz nach dem Start im Bundesstaat Missouri ab. Für den Piloten und elf Fallschirmspringer kommt jede Hilfe zu spät. Die Ermittler stehen noch vor einem Rätsel.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Flugzeugabsturz nahe dem Flughafen von Butler im US-Bundesstaat Missouri sind alle zwölf Insassen ums Leben gekommen.

Unter den Opfern befinden sich der Pilot und elf Fallschirmspringer.

Die Ursache des Unglücks, das sich kurz nach dem Start ereignete, ist noch unklar. Mehr anzeigen

Beim Absturz eines mit Fallschirmspringern besetzten Flugzeugs in den USA sind alle zwölf Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte nach Behördenangaben am Sonntag nahe dem Flughafen von Butler im Bundesstaat Missouri ab. Dem Sender Fox4 zufolge war die Maschine kurz zuvor gestartet und hatte dann kehrt gemacht, bevor sie in der Nähe einer Strasse unweit des Airports abstürzte.

Nach Angaben des Katastrophenschutzes kamen der Pilot und elf Hobby-Fallschirmspringer bei dem Unglück ums Leben. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei unterstützten die lokale Polizei und das Sheriff-Büro der Region Bates County. Das Sheriff-Büro teilte auf Facebook mit, dass der Autoverkehr auf einer Strasse in der Nähe des Flugplatzes gestoppt worden sei.