Flutkatastrophe auf Sumatra: Zahl der Toten steigt auf 750 - Gallery Schlammlawinen waren durch ganze Dörfer gefegt. Bild: Keystone Das Hochwasser gilt als eines der schwersten der vergangenen Jahre. Bild: Keystone Viele Häuser und Brücken auf Sumatra sind zerstört. Bild: Keystone Viele Gemeinden waren nach Sturzfluten von der Aussenwelt abgeschnitten. Bild: Keystone Die Regenzeit in der Region beginnt gerade erst richtig. Bild: Keystone

Sumatra kämpft mit einer der schwersten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre. Die Zahl der Toten steigt. Dabei beginnt gerade erst die Hochphase der Regenzeit.

Nach sintflutartigen Regenfällen auf Sumatra steigt die Zahl der Todesopfer, Vermissten und Verletzten.

Gemäss den Behörden sind insgesamt 3,3 Millionen der insgesamt 60 Millionen Einwohner von dem Hochwasser betroffen, weit mehr als ein Drittel davon in der nördlichen Provinz Aceh.

Rettungskräfte kämpfen gegen schwierige Bedingungen in abgelegenen Gebieten.

Es gibt grosse Sorge, dass auch andere Provinzen bald mit extremen Wetterbedingungen konfrontiert sein werden: In Indonesien startet gerade erst die Hochphase der Regenzeit.

Verheerende Niederschläge hatten zuletzt in mehreren Ländern Südasiens und Südostasiens zu schwerem Hochwasser geführt. Mehr anzeigen

Im Katastrophengebiet auf der indonesischen Insel Sumatra steigt die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Überschwemmungen weiter. Mehr als 750 Menschen sind in den Fluten und bei Erdrutschen ums Leben gekommen, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Die Zahl der Vermissten liegt mittlerweile bei rund 650, etwa 2600 Einwohner wurden verletzt. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter zunehmen, hiess es.

Gemäss den Behörden sind insgesamt 3,3 Millionen der insgesamt 60 Millionen Einwohner von dem Hochwasser betroffen, weit mehr als ein Drittel davon in der nördlichen Provinz Aceh. Sumatra ist fast so gross wie Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen. Die langgestreckte Insel liegt westlich von Malaysia auf dem Äquator und wird immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Die jüngste Flut gilt aber als eine der schwersten der vergangenen Jahre.

Männer auf von den Fluten weggespülten Baumstämmen im Norden Sumatras. (2. Dezember 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Binsar Bakkara

Mehr Regen steht bevor

Vorausgegangen waren tagelange heftige Monsun-Regenfälle. Tausende Häuser sind zerstört, viele Strassen noch immer durch Trümmer und Schlammlawinen blockiert. Laut Katastrophenschutz wurden fast 40 Prozent der Brücken und Schulen in den betroffenen Regionen beschädigt. Das Militär und Rettungsteams sind unermüdlich im Einsatz, um nach Vermissten zu suchen, Strassen zu räumen und Lebensmittel, Wasser und Medikamente zu verteilen.

Es gibt grosse Sorge, dass auch andere Provinzen bald mit extremen Wetterbedingungen konfrontiert sein werden: In Indonesien startet gerade erst die Hochphase der Regenzeit.

Verheerende Niederschläge hatten zuletzt in mehreren Ländern Südasiens und Südostasiens zu schwerem Hochwasser geführt. Laut Informationen der UN-Wetterorganisation WMO in Genf sind nach den Unwettern insgesamt etwa 2000 Tote und Vermisste in Indonesien, Vietnam, den Philippinen, Sri Lanka und Thailand zu beklagen.