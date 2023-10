Ihr grösster Fan war ihr Stiefvater

Sie hat ungewollt private Aufnahmen für ihren Stiefvater gemacht: Taila Maddison. Instagram/tailamaddison

Die australische Influencerin Taila Maddison macht für ihre Follower auf «OnlyFans» freizügige Bilder und Videos. Was sie nicht wusste: Unter ihren Abonnenten ist auch ihr Stiefvater. Ihre Mutter hat mittlerweile die Scheidung eingereicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «OnlyFans»-Model Taila Maddison hat unter ihren Abonennten ihren Stiefvater entdeckt.

Der Mann forderte fast täglich neue Bilder und Videos an.

Ihre Mutter hat ihren Ex-Mann mittlerweile aus dem Haus geworfen und die Scheidung eingereicht. Mehr anzeigen

Auf der Online-Plattform «OnlyFans» zeigen sich Menschen gerne freizügig. Auch die australische Influencerin Tailia Maddison versorgt ihre zahlenden Follower regelmässig mit privaten Bildern und Videos. Womit sie allerdings nicht gerechnet hat: Unter den Abonnenten ist auch ihr Stiefvater.

Taila Maddison bemerkte den unerwünschten Follower erst, nachdem sie sich ihre männlichen Follower genauer angeschaut hatte, wie der «Daily Star» berichtet.

«Wir sprachen jeden Tag miteinander, und er stellte fast jeden Tag konkrete Forderungen», sagt die Influencerin. So habe er unter anderem darauf gepocht, dass sie sich in der Umkleidekabine und der Toilette ihres Arbeitsplatzes in ihrer Unterwäsche fotografierte.

Stiefvater lebte im gleichen Haus

«Auch wenn ich morgens vor der Arbeit im Fitnessstudio war, wollte er sehen, welche Unterwäsche ich trage», so Maddison. Videos habe sie meistens im Haus ihrer Mutter aufgenommen. Da sei jeweils die Aufforderung gekommen, diese auf dem Bett oder dem Boden, nur nicht im Badezimmer zu drehen. Pikantes Detail: Der Stiefvater lebte mit im Haus.

«Erst empfand ich es als komisch, jetzt ergibt es Sinn. Er konnte die ganze Zeit sehr leicht an meine Unterwäsche kommen», sagt Maddison. Sie habe sich «betrogen» und «peinlich» gefühlt. Eine Weile wollte sie das Haus nicht mehr verlassen und habe kurz daran gedacht, ihren «OnlyFans»-Account zu löschen.

Aus dem Schock wird Goldgrube

Ihre Mutter zog aus dem Verhalten ihres Partners sogleich Konsequenzen: Sie schmiss den Mann aus dem Haus und hat die Scheidung eingereicht.

Mittlerweile scheint Taila Maddison den Familienskandal aber verdaut zu haben. Sie verkauft nun ein «Stepdad»-Paket, in dem alle Bilder sind, die der Ex-Mann ihrer Mutter gekauft hat. Rund 360'000 Euro hat sie bis anhin mit dem Angebot verdient.