Illegale Spritztour: Formel-2-Bolide rast mitten im Verkehr über die Autobahn Ein Video sorgt in Tschechien für Fassungslosigkeit: Ein Rennwagen donnert mit irrsinniger Geschwindigkeit über die Autobahn. Die Polizei ermittelt – es könnte sich um einen Wiederholungstäter handeln. 25.08.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Formel-2-Wagen fuhr im August illegal über die Autobahn D4 in Tschechien.

Die Polizei ermittelt wegen fehlender Zulassung, Versicherung und Autobahnvignette.

Cockpit-Videos deuten auf eine geplante Aktion hin, ähnliche Fälle gab es bereits 2019 und 2022. Mehr anzeigen

Gilt neu Tempo 250 auf der Autobahn?

Ein spektakuläres Video sorgt in Tschechien für Aufsehen: Auf der Autobahn D4 südlich von Prag raste Mitte August ein Formel-2-Bolide mitten durch den regulären Verkehr.

Aufnahmen des Vorfalls verbreiteten sich rasch in den sozialen Netzwerken. Die Polizei bestätigte, dass es sich um ein Rennfahrzeug handelte, das offenbar ohne Zulassung und weit jenseits des Tempolimits unterwegs war.

Ermittlungen zum Vorfall laufen. Nach Angaben der Polizeidirektion Středočeský kraj werten die Beamten derzeit die Kennzeichen einiger Fahrzeuge aus, die den Rennwagen eskortierten. Zudem wurden Zeugen mit Dashcam-Aufnahmen zur Mithilfe aufgerufen.

Geprüft werden mehrere mögliche Verstösse – darunter fehlende Betriebserlaubnis, Versicherung und Autobahnvignette. Für den Fahrer könnte die Spritztour ein teures Nachspiel haben.

In den sozialen Medien kursieren auch Aufnahmen direkt aus dem Cockpit des Rennwagens und von Begleitfahrern. Für die Ermittler ist das ein klarer Hinweis, dass die Fahrt bewusst inszeniert wurde. Die Innenaufnahmen deuten darauf hin, dass der Fahrer selbst – oder zumindest jemand aus seinem Umfeld – die Videos vorbereitet hat.

Bereits 2019 und 2022 ermittelte die Polizei gegen einen unbekannten Formel-Fahrer, der ohne Zulassung auf der Autobahn unterwegs war. Es könnte sich um denselben Rennwagen handeln.

