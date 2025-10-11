Jahrhundertealtes Rätsel gelöst: Forschende beweisen: Moai-Statuen wurden im Stehen bewegt Lange wurde darüber diskutiert, wie die Moai transportiert werden konnten. Nun liefern Forschende der Binghamton University mit 3D-Modellen neue Beweise – und zeigen, warum sich die Statuen tatsächlich im Stehen bewegen liessen. 10.10.2025

Von Luna Pauli Luna Pauli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Forschende nutzten moderne 3D-Technologie, um die Form und Bewegung der Moai-Statuen neu zu untersuchen.

Die Analyse zeigt, dass Statuen und Strassen auf Rapa Nui so gestaltet waren, dass ein aufrechter Transport möglich war.

Die Erkenntnisse liefern neue Einblicke in das technische Wissen und die Fähigkeiten der Rapa Nui-Gesellschaft. Mehr anzeigen

Lange wurde darüber diskutiert, wie die riesigen Moai-Statuen auf Rapa Nui bewegt werden konnten. Ein Forschungsteam um Carl Lipo von der Binghamton University und Terry Hunt von der University of Arizona hat nun neue Hinweise gefunden.

Mit 3D-Modellen zeigten sie, dass die Statuen leicht nach vorne geneigt sind und eine Form haben, die es erlaubt, sie im Stehen wackelnd fortzubewegen. Frühere Experimente mit einer nachgebauten Statue bestätigten, dass diese Methode tatsächlich funktioniert.

Alte Strassen liefern entscheidende Hinweise

Auch die alten Strassen auf Rapa Nui stützen die Theorie. Sie verlaufen breit und leicht nach innen gewölbt – ideal für den aufrechten Transport der tonnenschweren Statuen. Nicht alle Forschende zeigen jedoch überzeugt, doch viele sehen in der «Walking»-Theorie die bisher schlüssigste Erklärung dafür, wie die Moai über die Insel gelangten.

