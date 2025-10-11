  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jahrhundertealtes Rätsel gelöst Forschende beweisen: Moai-Statuen wurden im Stehen bewegt

Von Luna Pauli

11.10.2025

Jahrhundertealtes Rätsel gelöst: Forschende beweisen: Moai-Statuen wurden im Stehen bewegt

Jahrhundertealtes Rätsel gelöst: Forschende beweisen: Moai-Statuen wurden im Stehen bewegt

Lange wurde darüber diskutiert, wie die Moai transportiert werden konnten. Nun liefern Forschende der Binghamton University mit 3D-Modellen neue Beweise – und zeigen, warum sich die Statuen tatsächlich im Stehen bewegen liessen.

10.10.2025

Lange wurde darüber diskutiert, wie die Moai transportiert werden konnten. Nun liefern Forschende der Binghamton University mit 3D-Modellen neue Beweise – und zeigen, warum sich die Statuen tatsächlich im Stehen bewegen liessen.

Von Luna Pauli

11.10.2025, 20:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Forschende nutzten moderne 3D-Technologie, um die Form und Bewegung der Moai-Statuen neu zu untersuchen.
  • Die Analyse zeigt, dass Statuen und Strassen auf Rapa Nui so gestaltet waren, dass ein aufrechter Transport möglich war.
  • Die Erkenntnisse liefern neue Einblicke in das technische Wissen und die Fähigkeiten der Rapa Nui-Gesellschaft.
Mehr anzeigen

Lange wurde darüber diskutiert, wie die riesigen Moai-Statuen auf Rapa Nui bewegt werden konnten. Ein Forschungsteam um Carl Lipo von der Binghamton University und Terry Hunt von der University of Arizona hat nun neue Hinweise gefunden.

Mit 3D-Modellen zeigten sie, dass die Statuen leicht nach vorne geneigt sind und eine Form haben, die es erlaubt, sie im Stehen wackelnd fortzubewegen. Frühere Experimente mit einer nachgebauten Statue bestätigten, dass diese Methode tatsächlich funktioniert.

Alte Strassen liefern entscheidende Hinweise

Auch die alten Strassen auf Rapa Nui stützen die Theorie. Sie verlaufen breit und leicht nach innen gewölbt – ideal für den aufrechten Transport der tonnenschweren Statuen. Nicht alle Forschende zeigen jedoch überzeugt, doch viele sehen in der «Walking»-Theorie die bisher schlüssigste Erklärung dafür, wie die Moai über die Insel gelangten.

Mehr aus dem Ressort

Sieht aus wie ein Tsunami – Spektakuläres Naturphänomen an Portugals Küste

Sieht aus wie ein Tsunami – Spektakuläres Naturphänomen an Portugals Küste

Eine gewaltige, dunkle Wolkenwand zieht über Portugals Strand hinweg und versetzt Badegäste in Panik. Welches aussergewöhnliche Wetter-Phänomen sich dahinter verbirgt, erklärt dir blue News im Video.

02.07.2025

Meistgelesen

Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen
Alle 18 Vermissten nach Explosion in US-Sprengstoff-Fabrik vermutlich tot
Diese 7 Irrtümer kosten dich im Alter viel Geld
Illegale Palästina-Demo in Bern eskaliert – Wasserwerfer gegen Randalierer +++ Hamas-Vertreter schliesst Entwaffnung aus
Das Tennis-Märchen der Cousins Vacherot und Rinderknech

Mehr aus dem Ressort

Gewisse Gebiete ausgenommen. Jetzt schränkt die Schweiz den Schutzstatus S für Ukrainer ein

Gewisse Gebiete ausgenommenJetzt schränkt die Schweiz den Schutzstatus S für Ukrainer ein

Aktuell. Weiteres Erdbeben auf Philippinen – Tsunami-Entwarnung

AktuellWeiteres Erdbeben auf Philippinen – Tsunami-Entwarnung

Feuer und Explosion in München. Eskalierter Familienstreit legte Oktoberfest lahm – Grosseinsatz in München

Feuer und Explosion in MünchenEskalierter Familienstreit legte Oktoberfest lahm – Grosseinsatz in München